Amy Adams conquista Netflix con la película nominada a 5 premios Oscar y va camino a ser la más vista

LA DUDA- PELICULA

Basada en la obra teatral homónima, ganadora del Premio Pulitzer y del Tony, La duda es un drama sobrio, tenso y profundamente actual. La crítica la definió como una experiencia “intelectual y emocionalmente absorbente”, capaz de interpelar al espectador desde el primer minuto. Su llegada a Netflix la convierte en una excelente oportunidad para redescubrir una de las películas más potentes de las últimas décadas.

Netflix: de qué trata la película La duda

La sinopsis oficial de la película La duda reza: “La hermana Aloysius comienza a dudar del amado padre Flynn, quien parece demasiado involucrado en la vida de una alumna afroamericana”.

LA DUDA- PELICULA (1)

En 1964, en la parroquia de San Nicolás, en el Bronx, un apasionado y carismático sacerdote, el padre Flynn (Philip Seymour Hoffman) está tratando de cambiar las rígidas normas del colegio, que durante años han sido celosamente salvaguardadas por la hermana Aloysius Beauvier (Meryl Streep), una estricta directora que cree firmemente en el poder de la disciplina.

Vientos de cambio político están barriendo la comunidad, y de hecho el colegio ha aceptado a su primer alumno negro, Donald Miller. Pero cuando la hermana James (Amy Adams), inocentemente, le cuenta a la hermana Aloysius sus sospechas de que el padre Flynn presta demasiada atención a Donald, la superiora, sin contar con una sola prueba, comienza una cruzada personal para sacar a la luz la verdad y expulsar a Flynn del colegio por abusar del alumno. Esta batalla amenaza con desgarrar la comunidad de manera irreversible.

Netflix: tráiler de la película La duda

Embed - La Duda - Tráiler en Español

Reparto de La duda, película de Netflix

Meryl Streep (Hermana Aloysius Beauvier)

Philip Seymour Hoffman (Padre Brendan Flynn)

Amy Adams (Hermana James)

Viola Davis (Mrs. Miller)

Alice Drummond (Hermana Veronica)

Audrie Neenan (Hermana Raymond)

Susan Blommaert (Mrs. Carson)

Carrie Preston (Christine Hurley)

Lydia Jordan (Alice)

Lloyd Clay Brown (Jimmy Hurley)

LA DUDA- PELICULA (2)

Dónde ver la película La duda, según la zona geográfica