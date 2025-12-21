Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es de las mejores valoradas por la crítica

La serie tuvo tal impacto al momento de su llegada al catálogo de series y peliculas de Netflix, que logró ser la más vista en varios países. Lamentablemente no tuvo el mejor final, y es que para la sorpresa del mundo entero, la plataforma decidió cancelar su segunda temporada, a pesar de los reclamos de los suscriptores.

La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es de los íconos del género de terror en la plataforma.

Embed - Archivo 81 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Archivo 81

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de ocho capítulos que es de las más vistas del género, Archivo 81 centra su historia en: "Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba".

El suspenso y el terror de esta serie, la llevaron a ser una de las mejores valoradas de Netflix.

Reparto de Archivo 81, serie de Netflix

Mamoudou Athie como Daniel "Dan" Turner

Dina Shihabi como Melody Pendras

Evan Jonigkeit como Samuel Spare / Alexander Davenport

Julia Chan como Anabelle Cho

Ariana Neal como Jessica "Jess" Lewis

Mate McGorry como Mark Higgins

Martin Donovan como Virgil Davenport

Charlie Hudson III como Steve Turner

Kate Eastman como Tamara Stefano

Eden Marryshow como John Smith

