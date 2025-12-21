Netflix tiene un catálogo de series y películas que se compone por una gran cantidad de opciones para todos los gustos. Una serie es de las ofertas más elegidas del género de terror, con una historia que se combina a la perfección con suspenso, y que se destaca por usar efectos visuales reales: Archivo 81.
Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es de las mejores valoradas por la crítica
Esta serie es una de las ofertas líderes dentro de su género en Netflix y lo hace con muy pocos capítulos
Es imposible competir contra las series y películas de producción estadounidense, y es que todo lo que llega desde este país, automáticamente se vuelve tendencia en Netflix. Esta serie se encuentra basada en un podcast, y desde el momento de su estreno, se volvió de las más vistas del género y con las mejores reseñas de la crítica especializada.
8 capítulos le fueron suficientes a esta serie para volverse tendencia en Netflix, y obtener un 86% de valoración en Rotten Tomatoes, uno de los sitios especializados en series y películas más prestigiosos. El final de este relato de suspenso y terror, no es solo inquietante, sino que muchos aseguran que es "para el infarto".
La serie tuvo tal impacto al momento de su llegada al catálogo de series y peliculas de Netflix, que logró ser la más vista en varios países. Lamentablemente no tuvo el mejor final, y es que para la sorpresa del mundo entero, la plataforma decidió cancelar su segunda temporada, a pesar de los reclamos de los suscriptores.
La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es de los íconos del género de terror en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Archivo 81
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de ocho capítulos que es de las más vistas del género, Archivo 81 centra su historia en: "Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba".
El suspenso y el terror de esta serie, la llevaron a ser una de las mejores valoradas de Netflix.
Reparto de Archivo 81, serie de Netflix
- Mamoudou Athie como Daniel "Dan" Turner
- Dina Shihabi como Melody Pendras
- Evan Jonigkeit como Samuel Spare / Alexander Davenport
- Julia Chan como Anabelle Cho
- Ariana Neal como Jessica "Jess" Lewis
- Mate McGorry como Mark Higgins
- Martin Donovan como Virgil Davenport
- Charlie Hudson III como Steve Turner
- Kate Eastman como Tamara Stefano
- Eden Marryshow como John Smith
Dónde ver la serie Archivo 81, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Archivo 81 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Archive 81 se puede ver en Netflix.
- España: Archivo 81 se puede ver en Netflix.