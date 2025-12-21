Netflix tiene el trhiller español que es sensación y estremece

En muchos sentidos, esta trama presenta la sala de escape más enfermiza.

Dos es principalmente un thriller psicológico, a pesar del componente físico, ya que el hombre y la mujer necesitan descubrir qué está pasando.

Además, están completamente desnudos y muy confundidos, lo cual no ayuda mucho.

Netflix: de qué trata la película Dos

Dos es un thriller de suspenso con toques oscuros que cuenta la historia de dos completos desconocidos cuyas vidas quedarán unidas de forma inexplicable para siempre.

dos1 Pablo Derqui y Marina Gatell. Los actores españoles de la película Dos.

Un hombre y una mujer sin nada en común, que un día se despiertan unidos quirúrgicamente por el abdomen. Entre la sorpresa y el terror, deberán descubrir quién ha sido el responsable y buscar un porqué a aquella situación tan desconcertante.

La angustia y el dolor se apoderarán de ellos cuando la esperanza y la frustración les comiencen a conducir a tener que tomar medidas muy drásticas.

El miedo, los misterios y la inmoralidad serán los ingredientes de esta película, encargadas de generar un aura de ansiedad con un ritmo frenético.

Netflix: reparto de la película Dos

Pablo Derqui

Marina Gatell

Tráiler de la película Dos

Embed - Dos (2021) (Trailer HD) - Mar Targarona

Dónde ver la película Dos, según la zona geográfica