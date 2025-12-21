Netflix tiene el trhiller español que es sensación y estremece

Netflix conmueve con el trhiller español que es sensación por su impactante historia de terror y suspenso, se trata de la película Dos.
Dos es un thriller de terror de 70 minutos donde un hombre y una mujer se despiertan juntos en la cama y se encuentran unidos por el abdomen.
Dos no pude evitar estremecerme al ver lo que veía en pantalla. La trama gira en torno a un hombre y una mujer que despiertan cosidos por el estómago. Sí, eso es despertar en una pesadilla.
En muchos sentidos, esta trama presenta la sala de escape más enfermiza.
Dos es principalmente un thriller psicológico, a pesar del componente físico, ya que el hombre y la mujer necesitan descubrir qué está pasando.
Además, están completamente desnudos y muy confundidos, lo cual no ayuda mucho.
Netflix: de qué trata la película Dos
Dos es un thriller de suspenso con toques oscuros que cuenta la historia de dos completos desconocidos cuyas vidas quedarán unidas de forma inexplicable para siempre.
Un hombre y una mujer sin nada en común, que un día se despiertan unidos quirúrgicamente por el abdomen. Entre la sorpresa y el terror, deberán descubrir quién ha sido el responsable y buscar un porqué a aquella situación tan desconcertante.
La angustia y el dolor se apoderarán de ellos cuando la esperanza y la frustración les comiencen a conducir a tener que tomar medidas muy drásticas.
El miedo, los misterios y la inmoralidad serán los ingredientes de esta película, encargadas de generar un aura de ansiedad con un ritmo frenético.
Netflix: reparto de la película Dos
- Pablo Derqui
- Marina Gatell
Tráiler de la película Dos
Dónde ver la película Dos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Dos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Dos se puede ver en Netflix.
- España: la película Dos se puede ver en Netflix.