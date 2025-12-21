Netflix: estrenó la película sobre la primera mujer en ingresar a trabajar en la mina de la Patagonia

La producción escrita por la argentina Erika Halvorsen, narra la historia de una mujer trans, que hace de todo para poder trabajar en una mina en la Patagonia argentina, teniendo que luchar contra el machismo y la discriminación en todo momento.

Basada en hechos reales, Miss Carbón, la nueva joya de Netflix, logra sumergir al espectador dentro de las minas y sentir lo duro de uno de los trabajos más sacrificados del mundo.

Netflix: trama de la película Miss Carbón

La sinopsis oficial de la película de Netflix, describe: “Tras ser expulsada de su casa por ser trans y no poder trabajar en la minería por ser mujer, Carlita vaga sola, persiguiendo un sueño que nadie quiere que cumpla”.

En síntesis, el público se encontrará con una historia inspiradora y de superación personal, sobre una mujer que batalla por su identidad. Se trata de la vida de Carlita (Lux Pascal), la primera mujer trans minera de la Patagonia argentina.

Netflix: reparto de la película Miss Carbón

Lux Pascal (Carlita Antonella Rodríguez)

Laura Grandinetti

Romina Escobar

Leixandre Gómez Davi

Simone Mercado

Federico Marzullo

Gabriela Pastor

Agostina Inella

Tráiler de Miss Carbón, película de Netflix

Dónde ver la película Miss Carbón, según la zona geográfica