Hay una serie que está basada en una historia real y engrosa el gran número de series y películas de Netflix que arribaron al catálogo este 2025. Estamos hablando de la serie El frente costero, una propuesta que es imperdible y engancha a todos con su atractiva historia.
Netflix: la serie dramática del momento para ver el fin de semana
Esta serie de Netflix tiene 8 capítulos y es una de las mejores propuestas del 2025 para ver este fin de semana
El frente costero, con sus impactantes 8 capítulos y una trama dramática irresistible, ya se convirtió en una de las series más vistas del 2025, por lo que vale la pena darle una oportunidad.
La serie recomendada para ver este fin de semana, está creada y dirigida por Kevin Williamson (Dawson's Creek).
Los usuarios se encontrarán con la historia de una familia que es dueña de un imperio pesquero, qué tiene que nadar en aguas turbias para mantener la cabeza y la empresa a flote.
El plan para ver en Netflix está basada en hechos reales, a partir de las experiencias vividas por su propio creador.
Llegó al catálogo de Netflix el 20 de junio de 2025 y cada uno de los 8 capítulos tienen una duración aproximada de entre 43 y 55 minutos.
Netflix: de qué trata la serie El frente costero
La serie de Netflix describe en su sinopsis oficial: “Según Collider, este drama telenovelesco sobre una adinerada familia pesquera que trafica drogas es “entretenimiento puro y perfecto para triunfar en Netflix”.
En síntesis, la familia Buckley, que se dedica al negocio de la pesca en Carolina del Norte, se ve sumergida en una crisis que le pega considerablemente, por lo que no le queda otra que conseguir plata para saldar deudas al costo que sea necesario, para salvar su posición en el imperio marítimo. Pero navegar en el mundo del contrabando de drogas, es más peligroso de lo que aparenta.
Reparto de El frente costero, serie de Netflix
- Holt McCallany (Harlan Buckley)
- María Bello (Mae Buckley)
- Melissa Benoist (Bree Buckley)
- Jake Weary (Cane Buckley)
- Rafael L. Silva (Shawn Wilson)
- Humberly González (Jenna Tate)
- Danielle Campbell (Peyton Buckley)
- Brady Hepner (Diller Hopkins)
Tráiler de El frente costero, serie de Netflix
Dónde ver la serie El frente costero según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El frente costero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The waterfront se puede ver en Netflix.
- España: la serie El frente costero se puede ver en Netflix.