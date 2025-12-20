Netflix: la serie dramática del momento para ver el fin de semana

Los usuarios se encontrarán con la historia de una familia que es dueña de un imperio pesquero, qué tiene que nadar en aguas turbias para mantener la cabeza y la empresa a flote.

El plan para ver en Netflix está basada en hechos reales, a partir de las experiencias vividas por su propio creador.

Llegó al catálogo de Netflix el 20 de junio de 2025 y cada uno de los 8 capítulos tienen una duración aproximada de entre 43 y 55 minutos.

Netflix: de qué trata la serie El frente costero

La serie de Netflix describe en su sinopsis oficial: “Según Collider, este drama telenovelesco sobre una adinerada familia pesquera que trafica drogas es “entretenimiento puro y perfecto para triunfar en Netflix”.

En síntesis, la familia Buckley, que se dedica al negocio de la pesca en Carolina del Norte, se ve sumergida en una crisis que le pega considerablemente, por lo que no le queda otra que conseguir plata para saldar deudas al costo que sea necesario, para salvar su posición en el imperio marítimo. Pero navegar en el mundo del contrabando de drogas, es más peligroso de lo que aparenta.

Reparto de El frente costero, serie de Netflix

Holt McCallany (Harlan Buckley)

María Bello (Mae Buckley)

Melissa Benoist (Bree Buckley)

Jake Weary (Cane Buckley)

Rafael L. Silva (Shawn Wilson)

Humberly González (Jenna Tate)

Danielle Campbell (Peyton Buckley)

Brady Hepner (Diller Hopkins)

Tráiler de El frente costero, serie de Netflix

Embed - EL FRENTE COSTERO Trailer SUBTITULADO / The Waterfront Trailer [HD] {Serie Cancelada, no hay T2}

Dónde ver la serie El frente costero según la zona geográfica