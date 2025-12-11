Mario Casas protagoniza la película española más romántica del mundo

Apple TV: de qué trata la película Tengo ganas de ti

Hache (Mario Casas), después de haberse marchado a Londres unos años, decide regresar a Barcelona. Pero las cosas no están precisamente como las dejó. Todos aquellos que lo rodeaban han cambiado. También él.

Pero una cosa continúa exactamente igual: sigue sin olvidar a Babi (María Valverde), el gran amor de su vida. Sin embargo, Babi ha rehecho su vida y está prometida con otro hombre.

tengoganasdeti Tengo ganas de ti. La cinta española protagonizada por Mario Casas, Clara Lago y María Valverde.

Hache intentará olvidarla por todos los medios e intentará él también empezar desde cero, cambiando de ambiente, saliendo con otros amigos, buscando otro trabajo.

En este nuevo itinerario, Hache conocerá a Gin, una chica dura e intensa que tiene las mismas aficiones que él y que le atrapará en su mundo. Ambos iniciarán una relación sentimental, pero… ¿Podrá Hache olvidar sus sentimientos hacia Babi? Solo al encontrarse en una fiesta con su antiguo amor, Hache se verá de nuevo confuso y en un mar de dudas.

Hache se ha envuelto en una coraza y ya no cree en nada ni en nadie, pero a pesar de hacerse el fuerte, en el fondo, sigue siendo el mismo romántico de siempre.

Apple TV: reparto de la película Tengo ganas de ti

Mario Casas

Clara Lago

María Valverde

Tráiler de Tengo ganas de ti