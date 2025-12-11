Inicio Series y películas Mario Casas
Mario Casas protagoniza la película española más romántica del mundo

Mario Casas es uno de los mejores actores románticos de la escena española, y lo vuelve a ratificar con la excelente película donde el amor siempre da segundas oportunidades

Pablo González
Mario Casas. El galán español es uno de los protagonistas de la película Tengo ganas de ti. 

Mario Casas es uno de los mejores actores románticos de la escena española, y lo vuelve a ratificar con la excelente película donde el amor siempre da segundas oportunidades, se trata de Tengo ganas de ti. Apple TV la tiene en su catálogo de series y películas.

tengoganasdeti1
Mario Casas y Clara Lago. Dos integrantes principales de la pel&iacute;cula espa&ntilde;ola Tengo ganas de ti.

La sexy Gin (Clara Lago) es el nuevo amor de Hache (Mario Casas), pero este no puede olvidar a su antigua novia Babi (María Valverde). Hache ha vuelto a casa, tras pasar una temporada en Londres, alejado del recuerdo imborrable de aquel primer amor.

Para poder reconstruir su vida y olvidar el pasado Gin parece perfecta, pues es una chica de espíritu descarado, efervescente y vital que le hace creer que es posible revivir aquella magia. Pero tarde o temprano tendrá que encontrarse de nuevo con Babi…

Apple TV: de qué trata la película Tengo ganas de ti

Hache (Mario Casas), después de haberse marchado a Londres unos años, decide regresar a Barcelona. Pero las cosas no están precisamente como las dejó. Todos aquellos que lo rodeaban han cambiado. También él.

Pero una cosa continúa exactamente igual: sigue sin olvidar a Babi (María Valverde), el gran amor de su vida. Sin embargo, Babi ha rehecho su vida y está prometida con otro hombre.

tengoganasdeti
Tengo ganas de ti. La cinta espa&ntilde;ola protagonizada por Mario Casas, Clara Lago y Mar&iacute;a Valverde.&nbsp;

Hache intentará olvidarla por todos los medios e intentará él también empezar desde cero, cambiando de ambiente, saliendo con otros amigos, buscando otro trabajo.

En este nuevo itinerario, Hache conocerá a Gin, una chica dura e intensa que tiene las mismas aficiones que él y que le atrapará en su mundo. Ambos iniciarán una relación sentimental, pero… ¿Podrá Hache olvidar sus sentimientos hacia Babi? Solo al encontrarse en una fiesta con su antiguo amor, Hache se verá de nuevo confuso y en un mar de dudas.

Hache se ha envuelto en una coraza y ya no cree en nada ni en nadie, pero a pesar de hacerse el fuerte, en el fondo, sigue siendo el mismo romántico de siempre.

Apple TV: reparto de la película Tengo ganas de ti

  • Mario Casas
  • Clara Lago
  • María Valverde

Tráiler de Tengo ganas de ti

Embed - Tengo ganas de ti (2012) - Trailer HD (Español)

