Así se ve hoy con 69 años el actor Robert Carlyle, protagonista de The Full Monty

Apareció en películas como "Trainspotting", "Ravenous", "The World Is Not Enough" y "Las cenizas de Ángela", y en la serie televisiva dramática "Érase una vez".

En 1991 fundó una compañía teatral llamada "Raindog" con la ayuda de otros cuatro actores, y se hizo socio de la productora cinematográfica británica "4 Ways".

Uno de sus trabajos más importantes fue cuando interpretó al asesino Albie Kinsella en la serie de televisión "Cracker", protagonizada por Robbie Coltrane (en un episodio donde mata al personaje de Christopher Eccleston).

Robert Carlyle El actor Robert Carlyle en la actualidad.

En 2002 protagonizó, junto a los hermanos Gallagher, el vídeo de la canción "Little by little", del álbum Heathen Chemistry. En 2003 interpretó a Adolf Hitler (joven adulto), previo a la Segunda Guerra Mundial, un difícil papel dadas las características únicas del personaje, en la serie de TV "Hitler: The Rise of Evil" (serie de TV) ganadora de dos premios Emmy.

Embed - ITV on Instagram: "The Hack, tonight at 9pm on ITV1 and ITVX #TheHack #RobertCarlyle" View this post on Instagram

También ha aparecido en la serie "24" junto a Kiefer Sutherland; y en 2009 protagonizó la serie "Stargate: Stargate Universe", en la que interpreta al Dr. Nicholas Rush. Uno de sus últimos trabajos ha sido en la miniserie "The Hack", donde aparece junto a David Tennant.