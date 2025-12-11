Así se ve hoy con 69 años el actor Robert Carlyle, protagonista de The Full Monty

En 1997 se estrenó una de las películas musicales y de comedia más exitosas de la historia del cine: nos referimos a "The Full Monty", también conocida como "Todo o nada", y la cual sirvió de inspiración para "Magic Mike".
¿Te acordás del actor Robert Carlyle, el protagonista de la recordada película de comedia "The Full Monty"?
"Un obrero en busca de un poco más de dinero convence a sus amigos de bailar en un espectáculo nudista por una noche", es la sinopsis de esta película protagonizada por el actor escocés Robert Carlyle.
¿Qué fue de la vida del actor Robert Carlyle?
Robert Carlyle nació en Glasgow en 1961 y comenzó su carrera actoral desarrollando papeles que requerían una preparación muy importante a nivel psicológico.
Apareció en películas como "Trainspotting", "Ravenous", "The World Is Not Enough" y "Las cenizas de Ángela", y en la serie televisiva dramática "Érase una vez".
En 1991 fundó una compañía teatral llamada "Raindog" con la ayuda de otros cuatro actores, y se hizo socio de la productora cinematográfica británica "4 Ways".
Uno de sus trabajos más importantes fue cuando interpretó al asesino Albie Kinsella en la serie de televisión "Cracker", protagonizada por Robbie Coltrane (en un episodio donde mata al personaje de Christopher Eccleston).
En 2002 protagonizó, junto a los hermanos Gallagher, el vídeo de la canción "Little by little", del álbum Heathen Chemistry. En 2003 interpretó a Adolf Hitler (joven adulto), previo a la Segunda Guerra Mundial, un difícil papel dadas las características únicas del personaje, en la serie de TV "Hitler: The Rise of Evil" (serie de TV) ganadora de dos premios Emmy.
También ha aparecido en la serie "24" junto a Kiefer Sutherland; y en 2009 protagonizó la serie "Stargate: Stargate Universe", en la que interpreta al Dr. Nicholas Rush. Uno de sus últimos trabajos ha sido en la miniserie "The Hack", donde aparece junto a David Tennant.