Qué fue de la vida del actor Lorenzo Lamas, protagonista de "Renegado"

Su primer rol importante fue cuando encarnó a Tom Chisum en la película "Grease" junto a John Travolta y Olivia Newton-John. Más tarde, llevó el papel de Lance Cumson, el millonario nieto de la malvada Angela Channing en la serie televisiva "Falcon Crest".

Sin embargo, su proyecto más importante fue "Renegado", serie que incluso llegó a competir en el rating con "Baywatch". Lamentablemente, sus siguientes trabajos fueron en películas clase B -entre ellas, "Latin Dragon", "Raptor Island" o "Sharknado 3", que resultaron absolutos fracasos.

Apareció en algunos episodios de la serie de Nickelodeon "Big Time Rush", pero con el tiempo comenzó a acumular deudas. Es por ello que decidió desempolvar la licencia de piloto de helicóptero que tenía desde los años 90 y comenzó a hacer viajes turísticos.

En 2010 Lamas participó del programa "Bailando por un sueño"; reality que abandonó tras su mediática pelea con Graciela Alfano.

Lorenzo Lamas (2) Antes y después del actor Lorenzo Lamas.

En cuanto a su vida privada, Lorenzo Lamas se ha casado más de 6 veces. Su primer matrimonio, en 1981, fue con la actriz Victoria Hilbert. Después se casó con la publicista Michele Smith. Tuvieron dos hijos y su separación de dio en medio de demandas por violencia y acoso.

Siguieron matrimonios con Kathleen Kinmont (hija de Abby Dalton, actriz recordada de "Falcon Crest"); con Daphne Ashbrook, con quien tuvo un hijo; y con la modelo de Playboy Shauna Sand (con quien tuvo 3 hijas). El mayor escándalo es que ésta última lo engañó con su hijo de 18 años.

Su sexta esposa fue Shawna Craig, y su relación estuvo envuelta en varios escándalos, como por ejemplo el hecho de que Shawna llevó en su vientre el nieto de Lamas. Su hija Shayn no podía quedar embarazada y entonces su madrastra (de 28 años) se ofreció a ayudarla.

Una de sus últimas relaciones es con la escritora Kenna Nicole Smith, casi 30 años menor. La pareja se casó en Las Vegas y conmemoraron la unión con unos tatuajes.