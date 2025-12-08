El 30 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó uno de los dramas más conmovedores del mundo. Se trata de Vivir (Living), una producción protagonizada por Bill Nighy que desarrolla la historia de un rígido burócrata inglés que recibe un diagnóstico grave que lo lleva a cambiar su vida y su hermética actitud.
Bill Nighy conquista Netflix con una de las películas más conmovedoras y es exquisitamente triste
Bill Nighy es el protagonista de uno de los dramas más conmovedores del catálogo de series y películas de Netflix
Vivir es una coproducción japonesa, sueca y británica de 2022 dirigida por Oliver Hermanus que fue nominada a dos Premios Oscar, incluido a Mejor actor principal (Nighy), y a un Globo de Oro en la misma categoría.
Considerada una de las mejores películas de 2022, este drama de 1 hora y 42 minutos ha sido aclamado por la crítica. Peter Bradshaw de The Guardian la califica como “una película amable y exquisitamente triste”.
Para Maggie Lovitt de Collider, Vivir es una película “muy sombría y requiere al público que mire en su interior y reflexione sobre el legado que algún día dejará atrás. Es hermosa, evocadora y Nighy ofrece una interpretación tremendamente emotiva”.
Netflix: de qué trata la película Vivir
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Vivir versa: “Un rígido burócrata inglés cambia su glacial y hermética actitud cuando recibe un diagnóstico grave que lo lleva a construir un legado asombroso”.
Ambientada en la década de 1950 en Londres, la película sigue a Williams (Bill Nighy), un veterano funcionario enterrado bajo el papeleo de la oficina mientras la ciudad se reconstruye después de la II Guerra Mundial.
Al recibir un demoledor diagnóstico médico, vacía su cuenta de ahorros y se dirige a la costa. Se promete hacer de sus últimos días un tiempo significativo, pero se percata de que no sabe cómo hacerlo. Después de que un misterioso desconocido lo lleve a la ciudad, se siente intrigado por una joven compañera de trabajo que parece poseer la vitalidad que él había perdido.
Con la ayuda de su optimista colega, Williams pone todo su empeño en hacer feliz, de un modo sorprendente, a su entorno.
Netflix: tráiler de la película Vivir
Reparto de Vivir, película de Netflix
- Bill Nighy (Williams)
- Aimee Lou Wood (Margaret Harris)
- Alex Sharp (Peter Wakeling)
- Tom Burke (Sutherland)
- Adrian Rawlins (Middleton)
- Oliver Chris (Hart)
- Hubert Burton (Rusbridger)
- Zoe Boyle (Mrs. McMasters)
Dónde ver la película Vivir, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Vivir se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Vivir se puede ver en Disney Plus y Hulu.
- España: la película Vivir se puede ver en Filmin.