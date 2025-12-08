Bill Nighy conquista Netflix con una de las películas más conmovedoras y es exquisitamente triste

vivir-pelicula-2022

Para Maggie Lovitt de Collider, Vivir es una película “muy sombría y requiere al público que mire en su interior y reflexione sobre el legado que algún día dejará atrás. Es hermosa, evocadora y Nighy ofrece una interpretación tremendamente emotiva”.

Netflix: de qué trata la película Vivir

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Vivir versa: “Un rígido burócrata inglés cambia su glacial y hermética actitud cuando recibe un diagnóstico grave que lo lleva a construir un legado asombroso”.

Ambientada en la década de 1950 en Londres, la película sigue a Williams (Bill Nighy), un veterano funcionario enterrado bajo el papeleo de la oficina mientras la ciudad se reconstruye después de la II Guerra Mundial.

Al recibir un demoledor diagnóstico médico, vacía su cuenta de ahorros y se dirige a la costa. Se promete hacer de sus últimos días un tiempo significativo, pero se percata de que no sabe cómo hacerlo. Después de que un misterioso desconocido lo lleve a la ciudad, se siente intrigado por una joven compañera de trabajo que parece poseer la vitalidad que él había perdido.

Con la ayuda de su optimista colega, Williams pone todo su empeño en hacer feliz, de un modo sorprendente, a su entorno.

Netflix: tráiler de la película Vivir

Reparto de Vivir, película de Netflix

Bill Nighy (Williams)

Aimee Lou Wood (Margaret Harris)

Alex Sharp (Peter Wakeling)

Tom Burke (Sutherland)

Adrian Rawlins (Middleton)

Oliver Chris (Hart)

Hubert Burton (Rusbridger)

Zoe Boyle (Mrs. McMasters)

