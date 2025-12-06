Llega a Netflix una historia de engaños, pasión y pura velocidad, marcada por una química irresistible

atrápame si puedes-netflix

Atrápame si puedes es “un retrato enormemente entretenido sobre un impostor virtuoso. Es la película más encantadora de Spielberg porque es muy relajada”, declaró el crítico Stephen Holden para The New York Times.

Mientras tanto, para Stephen Hunter de The Washington Post, la nueva oferta en Netflix “está brillantemente interpretada. Pero, lo mejor de todo, está brillantemente realizada”

Netflix: de qué trata la película Atrápame si puedes

La sinopsis oficial sobre la película Atrápame si puedes versa: “Un agente del FBI asume como propia la misión de capturar al astuto estafador Frank Abagnale Jr., pero Frank no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución”.

atrápame si puedes-netflix (1)

Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) trabajó como médico, abogado y copiloto de una de las grandes líneas aéreas, todo ello antes de cumplir los dieciocho años. También fue un genial falsificador y sus habilidades le otorgaron una plaza en la historia.

A la edad de 17 años, Frank Abagnale Jr. se convirtió en el ladrón de bancos de más éxito en la historia de Estados Unidos. El agente del FBI Carl Hanratty (Tom Hanks) dedicó la mayor parte de su tiempo a perseguir a Frank para llevarle ante la justicia, pero este siempre estaba un paso por delante, retándole a continuar la caza.

Netflix: tráiler de la película Atrápame si puedes

Embed - Kitustrailers: ATRAPAME SI PUEDES (Trailer en español)

Reparto de Atrápame si puedes, película de Netflix

Leonardo DiCaprio (Frank Abagnale Jr.)

Tom Hanks (Carl Hanratty)

Christopher Walken (Frank Abagnale)

Martin Sheen (Roger Strong)

Nathalie Baye (Paula Abagnale)

Amy Adams (Brenda Strong)

James Brolin (Jack Barnes)

Brian Howe (Earl Amdursky)

Frank John Hughes (Tom Fox)

Steve Eastin (Paul Morgan)

Jennifer Garner (Cheryl Ann)

Dónde ver la película Atrápame si puedes, según la zona geográfica