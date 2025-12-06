La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una de las producciones dramáticas más aclamadas de la historia del cine. No solo fue nominada a los Premios Oscar y a los Globos de Oro, sino que su trama basada en hechos reales ha eclipsado a la crítica internacional.
Llega a Netflix una historia de engaños, pasión y pura velocidad, marcada por una química irresistible
Leonardo DiCaprio es el protagonista de este drama basado en una historia real que está entre las mejores series y películas del género en Netflix
Este jueves 4 de diciembre de 2025, Netflix anunció el estreno de Atrápame si puedes (Catch Me If You Can), una película de 2002 dirigida por el genial Steven Spielberg y basada en una historia real de los años sesenta en Estados Unidos.
Protagonizada por Leonardo DiCaprio, nominado a Mejor actor principal en los Globos de Oro, la trama sigue al astuto estafador Frank Abagnale Jr., el ladrón de bancos de más éxito en la historia de Estados Unidos.
Atrápame si puedes es “un retrato enormemente entretenido sobre un impostor virtuoso. Es la película más encantadora de Spielberg porque es muy relajada”, declaró el crítico Stephen Holden para The New York Times.
Mientras tanto, para Stephen Hunter de The Washington Post, la nueva oferta en Netflix “está brillantemente interpretada. Pero, lo mejor de todo, está brillantemente realizada”
Netflix: de qué trata la película Atrápame si puedes
La sinopsis oficial sobre la película Atrápame si puedes versa: “Un agente del FBI asume como propia la misión de capturar al astuto estafador Frank Abagnale Jr., pero Frank no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución”.
Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) trabajó como médico, abogado y copiloto de una de las grandes líneas aéreas, todo ello antes de cumplir los dieciocho años. También fue un genial falsificador y sus habilidades le otorgaron una plaza en la historia.
A la edad de 17 años, Frank Abagnale Jr. se convirtió en el ladrón de bancos de más éxito en la historia de Estados Unidos. El agente del FBI Carl Hanratty (Tom Hanks) dedicó la mayor parte de su tiempo a perseguir a Frank para llevarle ante la justicia, pero este siempre estaba un paso por delante, retándole a continuar la caza.
Netflix: tráiler de la película Atrápame si puedes
Reparto de Atrápame si puedes, película de Netflix
- Leonardo DiCaprio (Frank Abagnale Jr.)
- Tom Hanks (Carl Hanratty)
- Christopher Walken (Frank Abagnale)
- Martin Sheen (Roger Strong)
- Nathalie Baye (Paula Abagnale)
- Amy Adams (Brenda Strong)
- James Brolin (Jack Barnes)
- Brian Howe (Earl Amdursky)
- Frank John Hughes (Tom Fox)
- Steve Eastin (Paul Morgan)
- Jennifer Garner (Cheryl Ann)
Dónde ver la película Atrápame si puedes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Atrápame si puedes se puede ver en Netflix, Paramount Plus y Movitar TV.
- Estados Unidos: la película Atrápame si puedes (Catch Me If You Can) se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película Atrápame si puedes se puede ver en Netflix, Prime Video, Movistar Plus y HBO Max.