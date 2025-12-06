Prime Video y la película de Sydney Sweeney que es un éxito total

con todos menos contigo Esta comedia romántica de 103 minutos te dejará pegado a la pantalla. Imagen: Sony Pictures.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"En la picante comedia Con Todos Menos Contigo, Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) parecen la pareja perfecta, pero luego de una primera cita increíble, algo sucede y las cosas se enfrían, hasta que el destino los vuelve a cruzar en una boda en Australia y hacen lo que cualquier adulto sensato haría: fingir que son pareja", revela la sinopsis de Prime Video.

Bea y Ben se conocen y parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción. Seis meses más tarde, se encuentran inesperadamente en una boda en Australia, cuando la hermana de Bea, Halle, se compromete con la hermana de Pete, Claudia.

anyone but you Sydney Sweeney interpreta a Bea, y Glen Powell se pone en la piel de Ben. Imagen: Sony Pictures.

Los dos son fríos el uno con el otro y cada uno se culpa al otro por el mal final de su cita. A pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja para ir juntos a la boda.

Tráiler

Embed - Con Todos Menos Contigo | Tráiler Oficial | Max

Reparto