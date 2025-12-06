Prime Video y la película de Sydney Sweeney que es un éxito total

Prime Video tiene series y películas para todos los integrantes de la familia y en esta ocasión traemos como recomendación una comedia romántica que se estrenó a fines de 2023 y fue un éxito. Se trata de un divertido film protagonizado por Sydney Sweeney y Glen Powell.
Sweeney es una de las actrices de Hollywood del momento, de hecho en el último tiempo ha estado envuelta en varios escándalos por la campaña publicitaria que hizo con la marca de jeans American Eagle, como también por las declaraciones que hizo al respecto. Sin embargo, en esta ocasión, no hablaremos de las polémicas de su vida pública, sino de su trabajo como actriz.
La película recomendada del día es Con Todos Menos Contigo (Anyone But You), que pertenece al género romántico y tiene una exitosa fórmula. Se estrenó en los cines de Estados Unidos el 22 de diciembre de 2023 con distribución de Sony Pictures, pero en la actualidad se puede ver en Prime Video. A continuación, te contamos de qué va la trama y por qué deberías verla.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"En la picante comedia Con Todos Menos Contigo, Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) parecen la pareja perfecta, pero luego de una primera cita increíble, algo sucede y las cosas se enfrían, hasta que el destino los vuelve a cruzar en una boda en Australia y hacen lo que cualquier adulto sensato haría: fingir que son pareja", revela la sinopsis de Prime Video.
Bea y Ben se conocen y parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción. Seis meses más tarde, se encuentran inesperadamente en una boda en Australia, cuando la hermana de Bea, Halle, se compromete con la hermana de Pete, Claudia.
Los dos son fríos el uno con el otro y cada uno se culpa al otro por el mal final de su cita. A pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja para ir juntos a la boda.
Reparto
- Sydney Sweeney
- Glen Powell
- Alexandra Shipp
- Nat Buchanan
- Josh Bonello
- Dermot Mulroney
- Rachel Griffiths