Tom Hanks la rompe en un papel extraordinario de un ídolo de multitudes

La película ahonda en la complicada dinámica entre Presley y Parker a lo largo de más de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes.

Todo ello tras el telón de la evolución cultural y la madurez social en Estados Unidos. En el centro de ese viaje está una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager.

HBO Max: de qué trata la película Elvis

Elvis narra la vida y la carrera del gran Elvis Presley, el artista desde que era un niño hasta que se convirtió en una gran estrella de rock. Se centra sobre todo en uno de los aspectos de su vida que más controversia generan: la relación con su mánager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks).

elvis Austin Butle. Se pone en la piel del gran Elvis Presley.

HBO Max: reparto de la película Elvis

Austin Butle

Tom Hanks

Olivia DeJonge

Tráiler de la película Elvis