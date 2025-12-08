Tom Hanks la rompe en un papel extraordinario de un ídolo de multitudes

HBO Max tiene dentro de su catálogo de película, una cinta donde el talento de Tom Hanks sobresale, se trata de Elvis, el biopic del gran Evis Presley.
Llenaba conciertos, lideraba las listas de éxitos y a su paso todo era euforia. Durante varias décadas, la música y el estilo de Elvis Presley dieron la vuelta al mundo y marcaron una tendencia que cambió para siempre la cultura del mundo occidental. Elvis es la película que lleva a la gran pantalla la vida del rey del rock.
Elvis es un filme biográfico en torno a la vida y la música de Elvis Presley (Austin Butler), enfocadas de su compleja relación con su misterioso agente: el coronel Tom Parker (Tom Hanks).
Todo ello tras el telón de la evolución cultural y la madurez social en Estados Unidos. En el centro de ese viaje está una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).
HBO Max: de qué trata la película Elvis
HBO Max: reparto de la película Elvis
- Austin Butle
- Tom Hanks
- Olivia DeJonge