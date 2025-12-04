Anthony Hopkins es un éxito con la película más conmovedora de la humanidad

HBO Max tiene uno de los mejores catálogos de series y películas entre las que se encuentra, una obra maestra interpretada por el mítico Anthony Hopkins, se trata de Lazos de vida.
Un joven corredor de bolsa británico, Nicholas Nicky Winton (Anthony Hopkins), ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de su madre (Helena Bonham Carter).
Un acto de compasión casi olvidado durante 50 años, y del que Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar, culpándose por no haber hecho más.
HBO Max: de qué trata la película Lazos de vida
Lazos de vida es una travesía ambientada en la Segunda Guerra Mundial que contará conmovedora historia de Nicholas Winton (Anthony Hopkins) , un filántropo británico de origen judío que se encargó de hacer historia en una de las peores etapas de la humanidad y, sin que muchos se lo esperarán, se convirtió en un auténtico ángel de la bondad.
En un mundo sumido en el caos y la oscuridad del nazismo, Winton decidió desafiar todos los prejuicios y las probabilidades para hacer un acto humanitario y, desde su propia trinchera, pelear por el bien en esta guerra. El hombre es reconocido históricamente por salvar a cientos de niños de las garras de la persecución nazi.
Su valentía y humanidad se convirtieron en un faro de esperanza en medio de la desesperación, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, un solo individuo puede iluminar el camino hacia la redención y la salvación. Una historia de coraje, amor y resistencia que te tocará el corazón hasta lo más profundo.
HBO Max: reparto de la película Lazos de vida
- Anthony Hopkins
- Helena Bonham Carter
- Johnny Flinn
- Lena Olin
- Romola Garai
- Alex Sharp
- Jonathan Price