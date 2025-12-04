Anthony Hopkins es un éxito con la película más conmovedora de la humanidad

HBO Max: de qué trata la película Lazos de vida

Lazos de vida es una travesía ambientada en la Segunda Guerra Mundial que contará conmovedora historia de Nicholas Winton (Anthony Hopkins) , un filántropo británico de origen judío que se encargó de hacer historia en una de las peores etapas de la humanidad y, sin que muchos se lo esperarán, se convirtió en un auténtico ángel de la bondad.

lazos Anthony Hopkins. Brilla en la cinta Lazos de sangre, basada en una historia real.

En un mundo sumido en el caos y la oscuridad del nazismo, Winton decidió desafiar todos los prejuicios y las probabilidades para hacer un acto humanitario y, desde su propia trinchera, pelear por el bien en esta guerra. El hombre es reconocido históricamente por salvar a cientos de niños de las garras de la persecución nazi.

Su valentía y humanidad se convirtieron en un faro de esperanza en medio de la desesperación, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, un solo individuo puede iluminar el camino hacia la redención y la salvación. Una historia de coraje, amor y resistencia que te tocará el corazón hasta lo más profundo.

HBO Max: reparto de la película Lazos de vida

Anthony Hopkins

Helena Bonham Carter

Johnny Flinn

Lena Olin

Romola Garai

Alex Sharp

Jonathan Price

Tráiler de la película Lazos de vida