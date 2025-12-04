4 actores que rechazaron roles icónicos del cine y hoy se arrepienten

El actor escocés no rechazó un rol, sino dos. Por ejemplo, Connery rechazó ser el icónico Gandalf en "El señor de los anillos", el cual quedó en manos de Ian McKellen. También dejó de lado el rol de Morfeo en "Matrix", interpretado finalmente por Laurence Fishburne.

Ralph Maccio

En 1984 Ralph Maccio saltó a la fama tras protagonizar "Karate Kid", y al poco tiempo le ofrecieron hacer de Marty McFly en "Volver al Futuro", pero lo rechazó. El papel terminó quedando en manos de Michael J. Fox.

Tom Cruise

Si bien Cruise supo lograr la fama gracias a producciones como "Top Gun", "Misión Imposible" y "Magnolia", el actor siempre se arrepiente de haber rechazado el protagónico de "Sueño de fuga", el cual quedó para Tim Robbins.

"Sueño de fuga" es la película que ocupa el primer puesto del ranking de IMDB, tras superar en 2008 a "El Padrino" (1972). Además, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó en 2015 para su conservación en el Registro Nacional de Cine.

Will Smith

A lo largo de su carrera, Will Smith se ha dado el lujo de rechazar 3 papeles que resultaron ser icónicos en Hollywood y por los cuales cualquier otro actor hubiera hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Smith rechazó: