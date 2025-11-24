Ricardo Darín es un éxito con una joya escondida muy reconocida en el mundo

La cinta se basa en la primera novela de Diego Paszowsky, publicada en 1998, y el éxito de la película hizo que las ventas del libro aumentaran considerablemente, logrando la categoría de best-seller en 2013.

El film argentino-español, rodado en la Ciudad de Buenos Aires, nos cuenta la historia de un brutal crimen a las afueras de la Facultad de Derecho de la UBA, con un Ricardo Darín que genera más de un dejavú.

Un exjuez de 55 años, cínico y desengañado, mujeriego y bebedor, brillante profesor de un selecto cur­so de Derecho Penal. Un joven de la alta burguesía, criado en el extranjero, con una cortesía empalagosa que no esconde un ego descomunal. Una par­tida de ajedrez con un asesinato de por medio.

HBO Max: de qué trata la película Tesis sobre un homicidio

Roberto Bermúdez, especialista en Derecho penal, ve alterada su vida cuando se convence de que Gonzalo, uno de sus mejores alumnos, ha sido el autor de un brutal asesinato ocurrido justo frente a la Facultad de Derecho.

tesis1 Alberto Ammann y Ricardo Darín. Dos de los protagonistas de la cinta Tesis de un homicidio.

Decidido a revelar la verdad sobre el crimen, emprende una investigación personal que pronto se transformará en obsesión y lo arrastrará inevitablemente hacia sus zonas más oscuras.

La verdad está cada vez más cerca, pero… ¿A qué precio?

HBO Max: reparto de la película Tesis sobre un homicidio

Ricardo Darín

Alberto Ammann

Calu Rivero

Arturo Puig

Tráiler de la película Tesis sobre un homicidio