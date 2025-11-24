En su amplio catálogo de series y películas, HBO Max tiene una joya escondida del cine argentino, interpretada por el genial Ricardo Darín, se trata de Tesis de un homicidio.
Ricardo Darín es un éxito con una joya escondida muy reconocida en el mundo
Ricardo Darín es uno de los mejores, si no el mejor, actor argentino, en esta joya escondida de HBO Max lo vuelve a ratificar
Tesis sobre un homicidio -coproducción hispanoargentina- se estrenó en 2013 e hizo historia. Más de un millón de espectadores llenaron las salas de cine de Argentina y la película sigue figurando hoy en la lista de las más taquilleras.
Un triunfo que se trasladó a España, donde se recaudó más de un millón y medio de euros y se posicionó en el top ten de los estrenos más vistos.
La cinta se basa en la primera novela de Diego Paszowsky, publicada en 1998, y el éxito de la película hizo que las ventas del libro aumentaran considerablemente, logrando la categoría de best-seller en 2013.
El film argentino-español, rodado en la Ciudad de Buenos Aires, nos cuenta la historia de un brutal crimen a las afueras de la Facultad de Derecho de la UBA, con un Ricardo Darín que genera más de un dejavú.
Un exjuez de 55 años, cínico y desengañado, mujeriego y bebedor, brillante profesor de un selecto curso de Derecho Penal. Un joven de la alta burguesía, criado en el extranjero, con una cortesía empalagosa que no esconde un ego descomunal. Una partida de ajedrez con un asesinato de por medio.
HBO Max: de qué trata la película Tesis sobre un homicidio
Roberto Bermúdez, especialista en Derecho penal, ve alterada su vida cuando se convence de que Gonzalo, uno de sus mejores alumnos, ha sido el autor de un brutal asesinato ocurrido justo frente a la Facultad de Derecho.
Decidido a revelar la verdad sobre el crimen, emprende una investigación personal que pronto se transformará en obsesión y lo arrastrará inevitablemente hacia sus zonas más oscuras.
La verdad está cada vez más cerca, pero… ¿A qué precio?
HBO Max: reparto de la película Tesis sobre un homicidio
- Ricardo Darín
- Alberto Ammann
- Calu Rivero
- Arturo Puig