Liam Neeson es un éxito mundial con película de acción que no deja títere con cabeza

Su jefe y amigo de toda la vida es Shawn Maguire (Ed Harris). Jimmy, que ahora tiene 55 años, se siente perseguido por los pecados de su pasado, así como por el detective de policía (D’Onofrio) que lleva 30 años detrás de él.

unanoche Una noche para sobrevivir. La excelente película en la que Liam Neeson vuelve a brillar.

Últimamente, parece que el único consuelo que encuentra Jimmy está en el fondo de un vaso de whiskey. Pero cuando el hijo de Jimmy, Mike (Joel Kinnaman), que vive alejado de su padre, se convierte en un objetivo, Jimmy tiene que elegir entre la familia de criminales a la que había escogido pertenecer y su familia auténtica, a la que había abandonado hacía mucho tiempo.

Con Mike huyendo, la única penitencia por los errores pasados de Jimmy puede consistir en proteger a su hijo del destino al que Jimmy se ve abocado con un arma de fuego apuntada en la dirección contraria a la que estaba acostumbrado.

Ahora, sin ningún sitio al cual escapar, Jimmy solamente tiene una noche para averiguar a quién debe su lealtad y para ver si, de una vez por todas, puede hacer bien las cosas.

HBO Max: reparto de la película Una noche para sobrevivir

Joel Kinnaman

Genesis Rodriguez

Liam Neeson,

Ed Harris

Vincent D'Onofrio

Common

Holt McCallany

Tráiler de la película Una noche para sobrevivir