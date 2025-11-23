Liam Neeson es un as en esto de hacer grandes películas de acción y venganza, en este aspecto HBO Max tiene dentro de su catálogo de series y películas, la cinta que es un éxito en el mundo, se trata de Una noche para sobrevivir.
Liam Neeson es un éxito mundial con película de acción que no deja títere con cabeza
El más que consagrado actor irlandés, Liam Neeson, vuelve a la escena con la película de acción más impresionante del momento
Liam Neeson vuelve a protagonizar un largometraje de acción en el que no deja títere con cabeza. El actor irlandés interpreta en esta ocasión a un sicario que ha de combatir toda una noche contra compañeros de profesión para proteger a su hijo.
HBO Max: de qué trata la película Una noche para sobrevivir
El mafioso y prolífico sicario de Brooklyn Jimmy Conlon (Liam Neeson), que antes era conocido como El Cavatumbas, ha tenido mejores épocas.
Su jefe y amigo de toda la vida es Shawn Maguire (Ed Harris). Jimmy, que ahora tiene 55 años, se siente perseguido por los pecados de su pasado, así como por el detective de policía (D’Onofrio) que lleva 30 años detrás de él.
Últimamente, parece que el único consuelo que encuentra Jimmy está en el fondo de un vaso de whiskey. Pero cuando el hijo de Jimmy, Mike (Joel Kinnaman), que vive alejado de su padre, se convierte en un objetivo, Jimmy tiene que elegir entre la familia de criminales a la que había escogido pertenecer y su familia auténtica, a la que había abandonado hacía mucho tiempo.
Con Mike huyendo, la única penitencia por los errores pasados de Jimmy puede consistir en proteger a su hijo del destino al que Jimmy se ve abocado con un arma de fuego apuntada en la dirección contraria a la que estaba acostumbrado.
Ahora, sin ningún sitio al cual escapar, Jimmy solamente tiene una noche para averiguar a quién debe su lealtad y para ver si, de una vez por todas, puede hacer bien las cosas.
HBO Max: reparto de la película Una noche para sobrevivir
- Joel Kinnaman
- Genesis Rodriguez
- Liam Neeson,
- Ed Harris
- Vincent D'Onofrio
- Common
- Holt McCallany
