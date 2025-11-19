Pierce Brosnan es uno de los actores más experimentados, por eso a nadie sorprende que la película de acción que tiene en su catálogo HBO Max se haya convertido en la más vista del mundo, se trata de Ladrones de Élite.
Pierce Brosnan brilla con la película de acción más impresionante del mundo
Richard Pace (Pierce Brosnan) es un brillante ladrón internacional que, tras una audaz fuga de prisión en la que elude al FBI y a la policía, termina con Los Misfits, una banda que pretende llevar a cabo el robo.
El clímax de Ladrones de Élite está lleno de giros y revelaciones que mantienen al espectador adivinando. El equipo provoca una intoxicación masiva en la prisión de Jazeristán, causando caos entre los guardias y reclusos para facilitar el robo.
Aunque inicialmente parece que el oro está siendo transportado en una camioneta, se revela que en realidad fue fundido en forma de una estatua, permitiendo al equipo sacar el botín bajo la apariencia de una reparación.
HBO Max: de qué trata la película Ladrones de Élite
Ladrones de Élite es una película de acción protagonizada por Pierce Brosnan en el papel de Richard Pace, un maestro del escape que es reclutado por un grupo de vigilantes para llevar a cabo un audaz robo de oro.
Ambientada en el país ficticio de Jazeristán, la película combina el clásico atraco con elementos de comedia y acción. El grupo, conocido como Ladrones de Élite, incluye al experto en explosivos Wick (Mike d Angelo), la luchadora Violet (Jamie Chung), el estafador Ringo (Nick Cannon) y el misterioso Prince (Rami Jaber), quien financia el plan.
El objetivo es robar oro que estaba destinado a financiar actividades terroristas y donarlo a un campamento de refugiados sirios. A lo largo del filme, el equipo utiliza distracciones ingeniosas y trucos para burlar a Schultz (Tim Roth), el guardián corrupto del oro, con quien Pace tiene una vieja rivalidad personal.
HBO Max: reparto de la película Ladrones de Élite
- Pierce Brosnan
- Tim Roth
- Nick Cannon
- Rami Jaber
- Jamie Chung