Pierce Brosnan brilla con la película de acción más impresionante del mundo

Aunque inicialmente parece que el oro está siendo transportado en una camioneta, se revela que en realidad fue fundido en forma de una estatua, permitiendo al equipo sacar el botín bajo la apariencia de una reparación.

HBO Max: de qué trata la película Ladrones de Élite

Ladrones de Élite es una película de acción protagonizada por Pierce Brosnan en el papel de Richard Pace, un maestro del escape que es reclutado por un grupo de vigilantes para llevar a cabo un audaz robo de oro.

ladrones1 Pierce Brosnan. El destacado actor brilla en la cinta Ladrones de Élite.

Ambientada en el país ficticio de Jazeristán, la película combina el clásico atraco con elementos de comedia y acción. El grupo, conocido como Ladrones de Élite, incluye al experto en explosivos Wick (Mike d Angelo), la luchadora Violet (Jamie Chung), el estafador Ringo (Nick Cannon) y el misterioso Prince (Rami Jaber), quien financia el plan.

El objetivo es robar oro que estaba destinado a financiar actividades terroristas y donarlo a un campamento de refugiados sirios. A lo largo del filme, el equipo utiliza distracciones ingeniosas y trucos para burlar a Schultz (Tim Roth), el guardián corrupto del oro, con quien Pace tiene una vieja rivalidad personal.

HBO Max: reparto de la película Ladrones de Élite

Pierce Brosnan

Tim Roth

Nick Cannon

Rami Jaber

Jamie Chung

Tráiler de la película Ladrones de Élite