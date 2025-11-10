HBO Max acaba de estrenar y ya se encuentra entre las películas más vistas, la cinta de espías más vista del 2025, se trata de Código Negro con el genial Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan es un éxito mundial con la mejor película de espías del 2025
Pierce Brosnan es un éxito mundial con un emocionante drama de espionaje sobre dos legendarios agentes que deberán elegir entre el amor o su país
Del director Steven Soderbergh, Código Negro es un emocionante drama de espionaje sobre los legendarios agentes George Woodhouse y su amada esposa Kathryn.
Con un elenco de estrellas increíbles en su reparto, la nueva cinta de Soderbergh es una de espías cazando espías donde la fidelidad del matrimonio se pone a prueba.
Nos encontramos ante un espléndido thriller de espionaje de combustión lenta y hechuras sobrias que no hace otra cosa que reafirmar su talento para construir historias con pulso firme y estilo impecable, y dar cuenta de esa voracidad creativa casi inaudita que sigue siendo un regalo para quienes aman el cine que desafía las expectativas sin renunciar al entretenimiento.
Un fascinante drama de espionaje sobre los legendarios agentes de inteligencia George Woodhouse (Fassbender) y su amada esposa Kathryn (Blanchet).
Cuando se sospecha que ella ha traicionado a la nación, George se enfrenta a la prueba definitiva: ¿lealtad a su matrimonio o a su país?
HBO Max: de qué trata la película Código Negro
Cuando Kathryn, la esposa de George Woodhouse, un legendario agente de inteligencia, es acusada de traición, su mundo se tambalea.
Mientras las pruebas parecen condenarla, George debe decidir entre su juramento de proteger a su país y el amor que siente por la mujer que cree conocer.
Atrapado entre intrigas, secretos y lealtades enfrentadas, se sumerge en una carrera contrarreloj para descubrir la verdad. Cada elección pone en juego su vida, su reputación y su alma, en una prueba definitiva de confianza y sacrificio.
HBO Max: reparto de la película Código Negro
- Cate Blanchett
- Michael Fassbender
- Regé-Jean Page
- Marisa Abela
- Naomie Harris
- Tom Burke
- Pierce Brosnan
Tráiler de la película Código Negro