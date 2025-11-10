Netflix tiene la película turca más taquillera y subida de tono de los últimos tiempos

Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero

Un auténtico caballero relata la historia de un escort masculino cuya vida empieza a complicarse cuando se enamora de una mujer y tiene que decidir lo que realmente anhela para él.

“Saygn parece haber encontrado su lugar en un mundo de lujo y glamour. La mayor parte de la ciudad lo considera el sueño de cualquier mujer adinerada: un seductor encantador y distante. Sin embargo, bajo ese encanto se esconde una realidad muy diferente”, reza la sinopsis de Netflix.

caballero1 La más vista. La película de Netflix Un auténtico caballero es una de las más vistas con Cagatay Ulusoy y Ebru Ahin.

“Saygn es un hombre que proporciona a las mujeres la satisfacción emocional que anhelan, aunque no se atrevan a admitirlo. Su función es hacerlas sentirse únicas, valoradas y apreciadas. Pero él nunca se ha planteado algo fundamental… ¿Dónde está su propia felicidad?”, continúa.

“Esta pregunta, ignorada hasta ahora, comienza a resonar en él después de conocer a la joven e inocente Nehir. Como resultado, el equilibrio meticulosamente construido de su vida comienza a desmoronarse”, concluye Netflix.

Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero

Cagatay Ulusoy

Ebru Ahin

Enay Gurler

Tráiler de la película Un auténtico caballero

Embed - UN AUTÉNTICO CABALLERO Trailer (2024) SUBTITULADO / A True Gentleman Trailer [HD] Netflix

Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica