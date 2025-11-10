Inicio Series y películas Netflix
Netflix tiene la película turca más taquillera y subida de tono de los últimos tiempos

Netflix siempre apuesta a las grandes producciones turcas, como es el caso de la cinta turca más taquillera de los últimos tiempos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
 Cagatay Ulusoy. El actor turco más famoso brilla en la películal Un auténtico caballero. 

Las series y películas turcas son de las más populares entre los usuarios de Netflix. Por eso, la plataforma agrega proyectos originales hechos en Turquía a su amplio catálogo continuamente. El más claro ejemplo es la romántica película turca, se trata de Un auténtico caballero.

caballero
Cagatay Ulusoy y Ebru Ahin. Dos de los actores turcos más famosos protagonizan la película Un auténtico caballero.

Un encantador acompañante ve cómo su vida se complica cuando empieza a enamorarse y debe descubrir lo que en verdad necesita y desea.

Saygn (Cagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.

Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero

Un auténtico caballero relata la historia de un escort masculino cuya vida empieza a complicarse cuando se enamora de una mujer y tiene que decidir lo que realmente anhela para él.

“Saygn parece haber encontrado su lugar en un mundo de lujo y glamour. La mayor parte de la ciudad lo considera el sueño de cualquier mujer adinerada: un seductor encantador y distante. Sin embargo, bajo ese encanto se esconde una realidad muy diferente”, reza la sinopsis de Netflix.

caballero1
La más vista. La película de Netflix Un auténtico caballero es una de las más vistas con Cagatay Ulusoy y Ebru Ahin.

“Saygn es un hombre que proporciona a las mujeres la satisfacción emocional que anhelan, aunque no se atrevan a admitirlo. Su función es hacerlas sentirse únicas, valoradas y apreciadas. Pero él nunca se ha planteado algo fundamental… ¿Dónde está su propia felicidad?”, continúa.

“Esta pregunta, ignorada hasta ahora, comienza a resonar en él después de conocer a la joven e inocente Nehir. Como resultado, el equilibrio meticulosamente construido de su vida comienza a desmoronarse”, concluye Netflix.

Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero

  • Cagatay Ulusoy
  • Ebru Ahin
  • Enay Gurler

Tráiler de la película Un auténtico caballero

Embed - UN AUTÉNTICO CABALLERO Trailer (2024) SUBTITULADO / A True Gentleman Trailer [HD] Netflix

Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
  • España: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.

