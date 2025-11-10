Las series y películas turcas son de las más populares entre los usuarios de Netflix. Por eso, la plataforma agrega proyectos originales hechos en Turquía a su amplio catálogo continuamente. El más claro ejemplo es la romántica película turca, se trata de Un auténtico caballero.
Netflix tiene la película turca más taquillera y subida de tono de los últimos tiempos
Netflix siempre apuesta a las grandes producciones turcas, como es el caso de la cinta turca más taquillera de los últimos tiempos
Un encantador acompañante ve cómo su vida se complica cuando empieza a enamorarse y debe descubrir lo que en verdad necesita y desea.
Saygn (Cagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.
Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero
Un auténtico caballero relata la historia de un escort masculino cuya vida empieza a complicarse cuando se enamora de una mujer y tiene que decidir lo que realmente anhela para él.
“Saygn parece haber encontrado su lugar en un mundo de lujo y glamour. La mayor parte de la ciudad lo considera el sueño de cualquier mujer adinerada: un seductor encantador y distante. Sin embargo, bajo ese encanto se esconde una realidad muy diferente”, reza la sinopsis de Netflix.
“Saygn es un hombre que proporciona a las mujeres la satisfacción emocional que anhelan, aunque no se atrevan a admitirlo. Su función es hacerlas sentirse únicas, valoradas y apreciadas. Pero él nunca se ha planteado algo fundamental… ¿Dónde está su propia felicidad?”, continúa.
“Esta pregunta, ignorada hasta ahora, comienza a resonar en él después de conocer a la joven e inocente Nehir. Como resultado, el equilibrio meticulosamente construido de su vida comienza a desmoronarse”, concluye Netflix.
Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero
- Cagatay Ulusoy
- Ebru Ahin
- Enay Gurler
Tráiler de la película Un auténtico caballero
Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- España: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.