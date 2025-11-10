La plataforma de Netflix cuenta con muchas series y películas de ciencia ficción que merecen la pena ser tenida en cuenta. Una de ellas es MIB Hombres de Negro: internacional, una película que entretiene mucho, es de origen estadounidense y del año 2019.
Netflix: la película de alto voltaje que arrasa y no podés dejar de ver
Esta espectacular película de Netflix, con Chris Hemsworth como protagonista, la rompe entre todas las series y películas
Escrita por Matt Holloway y dirigida por Félix Gary Grey, esta entrega que llegó en diciembre de 2024 al catálogo de Netflix y desde entonces un éxito mundial.
Con Chris Hemsworth y Liam Neeson en el reparto, esta película que se encuentra dentro de las más vistas entre las propuestas de ciencia ficción, es una interesante cita para el espectador, que tiene como protagonista a una organización que protege la tierra de la escoria del universo.
Esta película de Netflix está basada en la saga Hombres de Negro, cómics de Lowell Cunningham, y tiene una duración de una hora y 54 minutos.
Netflix: de que trata MIB Hombres de Negro: internacional
El público se encontrará con un entretenido relato que tiene como protagonistas principales a Henry (Chris Hemsworth) y Molly (Tessa Thomson), quienes forman parte de Los hombres de Negro, agrupación que se encarga de proteger al mundo de los males que atentan contra él. En esta nueva odisea llena de aventura, los protagonistas se enfrentan a peligrosos alienígenas que amenazan a toda la humanidad. Con el propósito de salvar la tierra, esta organización corre serios peligros.
Reparto de MIB Hombres de Negro: internacional, película de Netflix
- Chris Hemsworth (Henry/Agente H.)
- Tessa Thompson (Molly Wright/Agente M.)
- Kumail Nanjiani (Pawny)
- Liam Neeson (High T)
- Rafe Spall (Agente C)
- Rebecca Ferguson (Riza Stavros)
Tráiler de MIB Hombres de Negro: internacional, película de Netflix
Dónde ver la película MIB Hombres de Negro: internacional, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película MIB Hombres de Negro: internacional se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Men in Black: internacional se puede ver en YouTube TV.
- España: la película MIB Hombres de Negro: internacional no está disponible en Netflix.