Netflix: el drama romántico que arrasa entre las más vistas y es perfecto para empezar la semana

Es para recomendar este drama romántico, que tiene atractivos pasajes dramáticos y se luce entre todas las series y películas de Netflix, con una trama exquisita, muy valorada por la crítica y recomendada por los suscriptores.

La película estadounidense de 2016 está protagonizada por Lily Collins y Alden Ehrenreich, que le dan color y vida a una historia romántica, prohibida por su jefe, ambientada en los años 50.