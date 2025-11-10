Todo aquel usuario que busque una linda historia de amor y drama en la plataforma de Netflix, tiene la gran oportunidad de saciar todas sus expectativas con la película Las reglas no aplican, una exitosa producción que llegó este 2025 y está muy buena.
Netflix: el drama romántico que arrasa entre las más vistas y es perfecto para empezar la semana
Esta película que desembarcó en Netflix este 2025, la rompe entre todas las series y películas de estos solicitados géneros
Es para recomendar este drama romántico, que tiene atractivos pasajes dramáticos y se luce entre todas las series y películas de Netflix, con una trama exquisita, muy valorada por la crítica y recomendada por los suscriptores.
La película estadounidense de 2016 está protagonizada por Lily Collins y Alden Ehrenreich, que le dan color y vida a una historia romántica, prohibida por su jefe, ambientada en los años 50.
Las reglas no aplican se estrenó en febrero del 2025 y su duración es de 2 horas y 6 minutos.
Netflix: de qué trata la película Las reglas no aplican
La película de Netflix centra su historia en el Hollywood de 1958, en una época donde Marla Mabrey (Lily Collins), que sueña con transformarse en actriz, arriba a California proveniente desde Virginia. Con el mismo objetivo también llega a esa ciudad Frank Forbes (Alden Ehrenreich). Los dos empiezan a trabajar para Howard Hughes (Warren Beatty), un empresario con mucha plata, que ha dejado las reglas bien en claro: no debe existir relaciones de ningún tipo entre los empleados.
Reparto de Las reglas no aplican, película de Netflix
- Warren Beatty (Howard Hughes)
- Lily Collins (Marla Mabrey)
- Alden Ehrenreich (Frank Forbes)
- Annette Bening (Lucy Mabrey)
- Matthew Broderick (Levar Mathis)
- Alec Baldwin (Robert Maheu)
- Candice Bergen (Nadine Henly)
- Dadney Coleman (Raymond Holliday)
Tráiler de Las reglas no aplican, película de Netflix
Dónde ver la película Las reglas no aplican, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Las reglas no aplican se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Rules don’t apply se puede ver en HBO Max.
- España: la película Las reglas no aplican se puede ver en Netflix.