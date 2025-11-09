Netflix: una inspiradora comedia romántica para creer en el amor puro y verdadero

Cuando se estrenó el 12 de septiembre pasado en el catálogo de Netflix, nadie se imaginó la gran cantidad de reproducciones que iba a acumular al día de la fecha.

Con una duración de 1 hora y 47 minutos, El otro París es el plan perfecto para ver el finde.

netflix-mi-otra-paris-pelicula La película de Netflix es furor a nivel mundial.

Netflix: de qué trata la película El otro París

La trama de esta película romántica tiene en el centro de la escena Dawn (Miranda Cosgrove), una mujer que sueña con llegar a París y es una aspirante artista. En esa ciudad tiene como objetivo triunfar en una escuela de arte bastante importante. Para llegar allí, toma la decisión de hacerlo mediante un programa de citas. El problema es que se confunde y en vez de terminar en la París de Francia, termina en París de Texas, Estados Unidos.

netflix-pelicula-mi-otra-paris La película de Netflix es el plan ideal para los que buscan comedias románticas.

Reparto de El otro París, película de Netflix

Miranda Cosgrove (Dawn)

Pierson Fodé (Trey McAllen)

Madison Pettis (Lexi Miller)

Torrance Coombs (Carl)

Madeleine Arthur (Cinderella)

Frances Fisher (Birdie)

Yvonne Orji (Rachel)

Hannah Stocking (Eve)

Tráiler de El otro París, película de Netflix

Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El otro París, según la zona geográfica