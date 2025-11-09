En septiembre pasado se estrenó en el catálogo de series y películas de Netflix una comedia romántica que está arrasando en reproducciones y se ha transformado en una de las favoritas de los usuarios. Es por eso que no deja de ser una buena recomendación para ver este fin de semana.
Netflix: una inspiradora comedia romántica para creer en el amor puro y verdadero
Esta imperdible película de Netflix, una joya entre todas las series y películas, arrasa con una exitosa historia
Se trata de la película estadounidense Mi otro París, que la está rompiendo entre los todos los estrenos del 2025, en estos buscados géneros a nivel global.
Especial para distenderse, pasar un buen momento frente a la pantalla y gozar con esta historia encantadora, que tiene a una chica que se equivoca de destino en busca de sus sueños y conoce a alguien especial, esta película de Netflix reúne todo que una comedia romántica puede llegar a ofrecer para entretener.
Cuando se estrenó el 12 de septiembre pasado en el catálogo de Netflix, nadie se imaginó la gran cantidad de reproducciones que iba a acumular al día de la fecha.
Con una duración de 1 hora y 47 minutos, El otro París es el plan perfecto para ver el finde.
Netflix: de qué trata la película El otro París
La trama de esta película romántica tiene en el centro de la escena Dawn (Miranda Cosgrove), una mujer que sueña con llegar a París y es una aspirante artista. En esa ciudad tiene como objetivo triunfar en una escuela de arte bastante importante. Para llegar allí, toma la decisión de hacerlo mediante un programa de citas. El problema es que se confunde y en vez de terminar en la París de Francia, termina en París de Texas, Estados Unidos.
Reparto de El otro París, película de Netflix
- Miranda Cosgrove (Dawn)
- Pierson Fodé (Trey McAllen)
- Madison Pettis (Lexi Miller)
- Torrance Coombs (Carl)
- Madeleine Arthur (Cinderella)
- Frances Fisher (Birdie)
- Yvonne Orji (Rachel)
- Hannah Stocking (Eve)
Tráiler de El otro París, película de Netflix
Dónde ver la película El otro París, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El otro París se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The wrong Paris se puede ver en Netflix.
- España: la película El otro París se puede ver en Netflix.