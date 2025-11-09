Netflix arrasa con un nuevo estreno: 6 capítulos cargados de tensión dramática, romance y giros inesperados

valle salvaje Valle Salvaje estrenó 6 nuevos capítulos de su tercera temporada en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Valle Salvaje

La serie Valle Salvaje presenta una trama romántica y está ambientada en un palacio lejano de España, en 1793, donde una joven sueña con encontrar el amor. Pero como en todo drama, una tragedia inesperada la obliga a acceder a un matrimonio arreglado y con un trasfondo lleno de secretos.

Valle Salvaje presenta la historia de Adriana Salcedo de la Cruz (Rocío Suárez de Puga), una joven de 20 años fuerte y decidida que, tras la repentina muerte de su padre, ve su mundo derrumbarse cuando descubre un pacto secreto que él firmó en vida.

valle salvaje 4 Tensión dramática, romance y giros inesperados vuelven a Netflix con la temporada 3 de Valle Salvaje.

Obligada por el acuerdo, la joven debe abandonar la villa de Madrid con sus hermanos y dirigirse a Valle Salvaje, una región remota en el norte de España. Ella va a casarse con un hombre que nunca ha visto.

A pesar del dolor y la incertidumbre, Adriana se prepara para cumplir con este compromiso, enfrentando las tensiones de un futuro incierto y la lealtad que siente hacia su familia. Dentro de esa vida sin esperanza, descubre un amor clandestino y peligroso: se enamora del hermano de su prometido.

Netflix: tráiler de la serie Valle Salvaje

Reparto de Valle Salvaje, la serie de Netflix

Rocío Suárez de Puga como Adriana Salcedo de la Cruz

Marco Pernas como Rafael Gálvez de Aguirre

Nacho Olaizola como Julio Gálvez de Aguirre

Miren Arrieta como Mercedes Gálvez de Aguirre

Manuela Velasco como Pilara Gálvez de Aguirre

José Manuel Seda como José Luis Gálvez de Aguirre

Sabela Arán como Victoria Salcedo de la Cruz

Imágenes de la tercera temporada de Valle Salvaje

Dónde ver la serie Valle Salvaje según la zona geográfica