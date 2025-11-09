Netflix la rompe con la serie turca del 2025 más romántica que conquista corazones

Lo que empieza como una lucha de poder termina en un romance inesperado donde ambos pondrán en la balanza lo que realmente les importa (y seduce).

Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en Amor y riqueza, para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas. Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia. Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.

Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza

Engin Akyürek

Asli Enver

Dolunay Soysert

Ismail Demirci

Selin Sekerci

Sedef Avci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Armagan Oguz

Zeynep Oymak

Nur Efsan Durmus

Ahmet Utlu

Tráiler de la serie Amor y riqueza

Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica