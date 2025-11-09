Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas entre las que se encuentra la serie turca más romántica que conquista corazones, se trata de la serie Amor y riqueza.
Netflix la rompe con la serie turca del 2025 más romántica que conquista corazones
Netflix siempre está a la vanguardia con sus grandes producciones de series y películas turcas, en el 2025 aterrizó una historia que conquista corazones
Se trata de una historia romántica con tintes de drama que está ambientada en la maravillosa Estambul.
La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero (y para el amor) sacude a toda la élite de Estambul.
Lo que empieza como una lucha de poder termina en un romance inesperado donde ambos pondrán en la balanza lo que realmente les importa (y seduce).
Por un lado, Osman consiguió su fortuna desde cero gracias a decisiones arriesgadas y certeras mientras que Nihal es representante de una familia adinerada y experta en diplomacia.
Esto significará una lucha entre el viejo y el nuevo dinero y la pasión de dos almas dominantes que lucharán por conseguir sus deseos.
Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en Amor y riqueza, para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas. Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia. Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.
Netflix: reparto de la serie Amor y riqueza
- Engin Akyürek
- Asli Enver
- Dolunay Soysert
- Ismail Demirci
- Selin Sekerci
- Sedef Avci
- Serkan Altunorak
- Taro Emir Tekin
- Armagan Oguz
- Zeynep Oymak
- Nur Efsan Durmus
- Ahmet Utlu
Tráiler de la serie Amor y riqueza
Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.