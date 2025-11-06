Netflix brilla con la película española de época más vista de los últimos tiempos

El gansterismo y los negocios ilegales están instalados en la sociedad. En este contexto, Aníbal Uriarte es un policía enviado a Barcelona para colaborar en la detención de los culpables del robo a un tren militar.

Netflix: de qué trata la película La sombra de la ley

España, año 1921. En las calles de Madrid abundan los enfrentamientos entre matones y anarquistas, mientras que los negocios ilegales florecen a la sombra. En este ambiente de caos, se mueve el agente Aníbal Uriarte (Luis Tosar), que es enviado a Barcelona para encargarse de una misión: descubrir quién ha robado el cargamento de armas de un tren militar.

sombra Luis Tosar y Michelle Jenner. Brillan en la película La sombra de la ley.

Durante su turbulenta investigación, Uriarte se cruzará con policías corruptos, obreros anarquistas, además de con Sara (Michelle Jenner), obrera, anarquista y feminista con quien desarrolla un vínculo especial.

Netflix: reparto de la película La sombra de la ley

Luis Tosar

Michelle Jenner

Vicente Romero

Ernesto Alterio

Paco Tous

Manolo Solo

Tráiler de la película La sombra de la ley

Dónde ver la película La sombra de la ley, según la zona geográfica