El catálogo de series y películas de Netflix es cada vez más amplio y variado, allí podemos encontrar las mejores producciones, como por ejemplo la película española de época más vista, se trata de La sombra de la ley.
Netflix brilla con la película española de época más vista de los últimos tiempos
Netflix brilla con la impresionante película española más vista de los últimos tiempos. Una cinta de época ambientada en la Barcelona de 1921
La sombra de la ley, una película española ambientada en una Barcelona muy diferente a la que conocemos hoy en día y que se llevó 3 premios Goya que reconocieron el logro técnico de su director.
Ambientado en el año 1921, este thriller nos muestra una España que vive un momento agitado y caótico: son los años del plomo, fruto de los violentos enfrentamientos entre matones y anarquistas.
El gansterismo y los negocios ilegales están instalados en la sociedad. En este contexto, Aníbal Uriarte es un policía enviado a Barcelona para colaborar en la detención de los culpables del robo a un tren militar.
Netflix: de qué trata la película La sombra de la ley
España, año 1921. En las calles de Madrid abundan los enfrentamientos entre matones y anarquistas, mientras que los negocios ilegales florecen a la sombra. En este ambiente de caos, se mueve el agente Aníbal Uriarte (Luis Tosar), que es enviado a Barcelona para encargarse de una misión: descubrir quién ha robado el cargamento de armas de un tren militar.
Durante su turbulenta investigación, Uriarte se cruzará con policías corruptos, obreros anarquistas, además de con Sara (Michelle Jenner), obrera, anarquista y feminista con quien desarrolla un vínculo especial.
Netflix: reparto de la película La sombra de la ley
- Luis Tosar
- Michelle Jenner
- Vicente Romero
- Ernesto Alterio
- Paco Tous
- Manolo Solo
Tráiler de la película La sombra de la ley
Dónde ver la película La sombra de la ley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La sombra de la ley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La sombra de la ley se puede ver en Netflix.
- España: la película La sombra de la ley se puede ver en Netflix.