Netflix: la película que genera adicción con su trama y tiene muchas opiniones divididas

La película ofrece la historia de dos hombres que buscan superar las adversidades luego de una catástrofe, en la búsqueda de sus seres queridos en la otra punta del país.

Cuatro años después de su lanzamiento en los cines de todo el mundo, la película El final de todo llegó a la plataforma de Netflix en mayo de 2022, con una duración de 1 hora y 53 minutos.

netflix-pelicula-el-final-de-todo Forest Whitaker y Theo James son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película El final de todo

La película de Netflix tiene como protagonistas a Will Younger (Theo James) y Tom Sutherland (Forest Whitaker). Tras un misterioso cataclismo, ambos se proponen atravesar el país de punta a punta, afrontando muchos peligros y con el objetivo de rescatar a la novia embarazada de Will y la hija de Tom.

netflix-pelicula-el-final-de-todo-pelicula Theo James, el actor que se roba todas las miradas con su actuación en la película de Netflix.

Reparto de El final de todo, película de Netflix

Theo James (William “Will” Younger)

Forest Whitaker (Thomas “Tom” Sutherland)

Kat Graham (Samantha “Sam” Sutherland)

Grace Dove (Ricki)

Nicole Ari Parker (Paula Sutherland)

Mark O’Brien (Jeremiah)

Kerry Bishé (Meg)

Eric Keenleyside (Reynolds)

Tráiler de El final de todo, película de Netflix

Embed - El final de todo | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El final de todo, según la zona geográfica