Los usuarios de Netflix tienen la oportunidad de disfrutar de una maravillosa película de ciencia ficción que arrasa a nivel mundial y sobresale entre todas las series y películas de la plataforma. Se trata de El final de todo, una producción estadounidense que es de las más vistas.
Netflix: la película que genera adicción con su trama y tiene muchas opiniones divididas
La película estadounidense de Netflix, destacada entre todas las series y películas del catálogo, es ideal para ver entre semana
Esta película de 2018, dirigida por David M. Rose y escrita por Brooks McLaren, es respaldada por los usuarios que ya tuvieron la oportunidad de disfrutarla, asegurando que entretiene y atrapa hasta el final con una buena cuota de suspenso.
Sin embargo, la crítica se volcó masivamente hacia las reseñas mixtas, tratándola en muchos casos de “mediocre” y de “baja calidad”.
La película ofrece la historia de dos hombres que buscan superar las adversidades luego de una catástrofe, en la búsqueda de sus seres queridos en la otra punta del país.
Cuatro años después de su lanzamiento en los cines de todo el mundo, la película El final de todo llegó a la plataforma de Netflix en mayo de 2022, con una duración de 1 hora y 53 minutos.
Netflix: de qué trata la película El final de todo
La película de Netflix tiene como protagonistas a Will Younger (Theo James) y Tom Sutherland (Forest Whitaker). Tras un misterioso cataclismo, ambos se proponen atravesar el país de punta a punta, afrontando muchos peligros y con el objetivo de rescatar a la novia embarazada de Will y la hija de Tom.
Reparto de El final de todo, película de Netflix
- Theo James (William “Will” Younger)
- Forest Whitaker (Thomas “Tom” Sutherland)
- Kat Graham (Samantha “Sam” Sutherland)
- Grace Dove (Ricki)
- Nicole Ari Parker (Paula Sutherland)
- Mark O’Brien (Jeremiah)
- Kerry Bishé (Meg)
- Eric Keenleyside (Reynolds)
Tráiler de El final de todo, película de Netflix
Dónde ver la película El final de todo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El final de todo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película How it ends se puede ver en Netflix.
- España: la película El final de todo se puede ver en Netflix.