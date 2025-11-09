La película Nace una estrella la está rompiendo en el ranking de las más vistas de Netflix. Estamos hablando de uno de los dramas románticos más impactantes para ver en la pantalla, al menos por las apreciaciones de los usuarios de todo el mundo.
Netflix: la dramática película romántica que emociona a todos y es un estreno muy exitoso
Esta película acaba de llegar a la plataforma de Netflix y ya se convirtió en un éxito entre todas las series y películas
Arrasando entre todas las series y películas de Netflix, esta película estadounidense de 2018 logró saciar las expectativas de los críticos, que la aclamaron y le dieron el visto bueno.
Se trata de la tercera adaptación cinematográfica de A Star is born, una sensacional producción de 1937, que está protagonizada por Bradley Cooper, quién es el director de la película, y la consagrada cantante Lady Gaga.
Con una fuerte historia dramática y mejores escenas románticas para creer en el amor verdadero, Nace una estrella obtuvo varias nominaciones a los Premios Oscar, Globos de Oro, además de otros reconocimientos de la industria del cine.
Este estreno de Netflix que llegó el 7 de noviembre 2025 a la plataforma, tiene una duración de 2 horas y 15 minutos, y está arrasando en el ranking con más reproducciones.
Netflix: de qué trata la película Nace una estrella
Los espectadores de Netflix se encontrarán con la historia de Jackson Maine (Bradley Cooper), un consagrado cantante que tiene sus altibajos y una noche, en un bar, conoce a Ally Campana (Lady Gaga), que busca consagrarse en el mundo del espectáculo. Justamente, la carrera del talentoso Jackson comienza a decaer, pero por suerte se le cruzó en el camino Ally.
Reparto de Nace una estrella, película de Netflix
- Lady Gaga (Ally Campana)
- Bradley Cooper (Jackson Maine)
- Sam Elliott (Bobby Maine)
- Andrew Dice Clay (Lorenzo Campana)
- Rafi Gavron (Rez Gavron)
- Anthony Ramos (Ramon)
- Dave Chappelle (Noodles)
Tráiler de Nace una estrella, película de Netflix
Dónde ver la película Nace una estrella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Nace una estrella se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A star in born no está disponible en Netflix.
- España: la película Nace una estrella se puede ver en Netflix.