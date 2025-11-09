Netflix: la dramática película romántica que emociona a todos y es un estreno muy exitoso

Con una fuerte historia dramática y mejores escenas románticas para creer en el amor verdadero, Nace una estrella obtuvo varias nominaciones a los Premios Oscar, Globos de Oro, además de otros reconocimientos de la industria del cine.

Este estreno de Netflix que llegó el 7 de noviembre 2025 a la plataforma, tiene una duración de 2 horas y 15 minutos, y está arrasando en el ranking con más reproducciones.

netflix-pelicula-nace-una-estrella Bradley Cooper y Lady Gaga la rompen como protagonistas en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Nace una estrella

Los espectadores de Netflix se encontrarán con la historia de Jackson Maine (Bradley Cooper), un consagrado cantante que tiene sus altibajos y una noche, en un bar, conoce a Ally Campana (Lady Gaga), que busca consagrarse en el mundo del espectáculo. Justamente, la carrera del talentoso Jackson comienza a decaer, pero por suerte se le cruzó en el camino Ally.

netflix-nace-una-estrella-pelicula Este drama romántico es de los más vistos entre todas las series y películas de Netflix.

Reparto de Nace una estrella, película de Netflix

Lady Gaga (Ally Campana)

Bradley Cooper (Jackson Maine)

Sam Elliott (Bobby Maine)

Andrew Dice Clay (Lorenzo Campana)

Rafi Gavron (Rez Gavron)

Anthony Ramos (Ramon)

Dave Chappelle (Noodles)

Tráiler de Nace una estrella, película de Netflix

Embed - NACE UNA ESTRELLA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Dónde ver la película Nace una estrella, según la zona geográfica