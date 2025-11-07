Netflix: una comedia romántica que derriba corazones y es perfecta para ver el fin de semana

El reparto está compuesto principalmente por Noah Centineo, Camila Mendes y Laura Marano, además de un elenco que se complementa a la perfección.

Esta comedia romántica no falla y logra atrapar al usuario durante una hora y 30 minutos.

La película está disponible en la plataforma de Netflix desde abril de 2019 y no para de su reproducciones al día de la fecha.

netflix-la-cita-perfecta Laura Marano y Noah Centineo arrasan con sus personajes en la película de Netflix.

Reparto de La cita perfecta, película de Netflix

Noah Centineo (Brooks Rattigan)

Laura Marano (Celia Lieberman)

Camila Mendes (Shelby Pace)

Matt Walsh (Charlie Rattigan)

Carrie Lazar (Lillian Lieberman)

Wayne Pére (Delbert Newhouse)

netflix-la-cita-perfecta-pelicula Noah Centineo y Camila Mendes son protagonistas principales de la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La cita perfecta

La película de Netflix tiene como protagonista a Brooks Rattigan (Noah Centineo), un muchacho que sueña con vivir la vida a pleno, salir con la chica más linda y conducir el mejor auto. Para entrar a la universidad, necesita dinero y no lo tiene. Para obtener plata, se le prende la lamparita y crea una app donde se ofrece como novio ficticio para todo tipo de ocasiones. El problema es que su corazón comienza a confundirse entre Shelby Pace (Camila Mendes) y Celia (Laura Malano).

Tráiler de La cita perfecta, película de Netflix

Embed - La Cita Perfecta | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La cita perfecta, según la zona geográfica