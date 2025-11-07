Netflix: una comedia romántica que derriba corazones y es perfecta para ver el fin de semana

Cuando se aproxima el fin de semana y uno comienza a revolver el catálogo de Netflix para entretenerse con alguna de las tantas series y películas, nada mejor que acudir alguna recomendación. En este caso, el plan perfecto para pasar un buen momento es la película La cita perfecta.
Al menos por las apreciaciones de los usuarios que ya tuvieron la oportunidad de verla, esta adaptación de la novela The Stand-In de Steven Bloom, publicada en 2016, es una de esas entregas que esconde una linda historia de amor, tan romántica como efectiva para los ojos de todo espectador, que busca estos tipos de géneros dentro de la plataforma de Netflix.
El reparto está compuesto principalmente por Noah Centineo, Camila Mendes y Laura Marano, además de un elenco que se complementa a la perfección.
Esta comedia romántica no falla y logra atrapar al usuario durante una hora y 30 minutos.
La película está disponible en la plataforma de Netflix desde abril de 2019 y no para de su reproducciones al día de la fecha.
Reparto de La cita perfecta, película de Netflix
- Noah Centineo (Brooks Rattigan)
- Laura Marano (Celia Lieberman)
- Camila Mendes (Shelby Pace)
- Matt Walsh (Charlie Rattigan)
- Carrie Lazar (Lillian Lieberman)
- Wayne Pére (Delbert Newhouse)
Netflix: de qué trata la película La cita perfecta
La película de Netflix tiene como protagonista a Brooks Rattigan (Noah Centineo), un muchacho que sueña con vivir la vida a pleno, salir con la chica más linda y conducir el mejor auto. Para entrar a la universidad, necesita dinero y no lo tiene. Para obtener plata, se le prende la lamparita y crea una app donde se ofrece como novio ficticio para todo tipo de ocasiones. El problema es que su corazón comienza a confundirse entre Shelby Pace (Camila Mendes) y Celia (Laura Malano).
Tráiler de La cita perfecta, película de Netflix
Dónde ver la película La cita perfecta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La cita perfecta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The perfect date se puede ver en Netflix.
- España: la película La cita perfecta se puede ver en Netflix.