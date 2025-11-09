Entre las series y películas destacadas de Netflix, La chica salvaje se posiciona como un drama emocionante que combina romance, misterio y elementos judiciales. Dirigida por Olivia Newman y basada en el fenómeno literario mundial de Delia Owens, esta película de 2022 tiene una duración de 2 horas y ha capturado la atención de críticos y espectadores por igual.
Netflix: 2 horas de drama, misterio y emociones profundas en una película que te atrapará de principio a fin
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, esta historia combina drama, romance y misterio en 2 horas llenas de emociones y giros que atrapan
Su historia emotiva y envolvente invita a sumergirse en un mundo donde los secretos y la naturaleza se entrelazan de manera inolvidable. Reconocida por los Globos de Oro con una nominación a Mejor canción original (Taylor Swift por "Carolina"), la película de Netflix ha sido valorada por su capacidad de emocionar a pesar de algunos excesos melodramáticos, propios de las adaptaciones literarias.
Leonardo D’Espósito, de Revista Noticias, señaló que “aunque no carece de algunos excesos melodramáticos, esta película tiene más de una componente interesante”, destacando su atractivo como una de las películas más comentadas del catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la película La chica salvaje
La sinopsis oficial de la película La chica salvaje versa: “Una mujer que se crio en las marismas del sur profundo se convierte en sospechosa del asesinato de un hombre con el que una vez estuvo involucrada”.
Su familia la abandonó, y creció sola aprendiendo las costumbres del pantano hasta que se enamoró de un chico que le enseñ+o cómo funciona el mundo.
Netflix: tráiler de La chica salvaje
Reparto de La chica salvaje, película de Netflix
- Daisy Edgar-Jones
- Taylor John Smith
- Harris Dickinson
- David Strathairn
- Michael Hyatt
- Sterling Macer Jr.
- Jayson Warner Smith
- Garret Dillahunt
- Ahna O'Reilly
- Eric Ladin
Dónde ver la película La chica salvaje, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La chica salvaje se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película La chica salvaje se puede ver en HBO Max.
- España: la película La chica salvaje se puede ver en Prime Video, Movistar Plus y HBO Max.