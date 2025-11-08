Netflix: la película mexicana que promete conquistar con su historia de amor y segundas oportunidades

Dirigida por Luis Eduardo Reyes y escrita por Adriana Pelusi, la cinta llegó al catálogo de Netflix en febrero de 2024 y rápidamente obtuvo muy buenas reseñas de la prensa especializada. Con una duración de 1 hora y 30 minutos, narra la vida de una mujer conservadora que se enfrenta con su versión del futuro, dando inicio a una trama tan divertida como reflexiva sobre el destino y las decisiones.

Netflix: de qué trata la película El hubiera sí existe

La trata de la película El hubiera sí existe comienza cuando Elisa (Ana Serradilla), que vive en una burbuja y todo en su vida es predecible, es sorprendida por su yo del futuro, quien la agitará un poco con un montón de aventuras. ¿Llegará también el amor?