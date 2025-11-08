Netflix: la película mexicana que promete conquistar con su historia de amor y segundas oportunidades

La plataforma de series y películas de Netflix sorprende con producciones que conquistan al público y reciben excelentes críticas. Entre ellas se destaca El hubiera sí existe, una comedia romántica mexicana protagonizada por Ana Serradilla y Christopher Von Uckermann, que combina humor, emoción y una historia sobre las segundas oportunidades.
Dirigida por Luis Eduardo Reyes y escrita por Adriana Pelusi, la cinta llegó al catálogo de Netflix en febrero de 2024 y rápidamente obtuvo muy buenas reseñas de la prensa especializada. Con una duración de 1 hora y 30 minutos, narra la vida de una mujer conservadora que se enfrenta con su versión del futuro, dando inicio a una trama tan divertida como reflexiva sobre el destino y las decisiones.
Netflix: de qué trata la película El hubiera sí existe
La trata de la película El hubiera sí existe comienza cuando Elisa (Ana Serradilla), que vive en una burbuja y todo en su vida es predecible, es sorprendida por su yo del futuro, quien la agitará un poco con un montón de aventuras. ¿Llegará también el amor?
Elisa se ha convertido en una chica tímida, conservadora, dedicada a su empleo y que evita tener vida social. Entre su familia y su trabajo, la única persona con la que convive en su rutina es Carlos (Christopher Von Uckermann), a quien podría considerar su mejor amigo.
Un día, es visitada por su yo del futuro, quien le explica que el camino para retomar su vida y encontrar la felicidad es perder el miedo en el trabajo y dejarse encontrar por el amor.
Netflix: tráiler de la película El hubiera sí existe
Reparto de El hubiera sí existe, película de Netflix
- Ana Serradilla
- Christopher Von Uckermann
- Ofelia Medina
- Jose Carlos Femat
- Esmeralda Pimentel
- Cynthia Rodríguez
- Claudia Ramírez
- Leonardo de Lozanne
- Antonio de la Vega
- Nico Galán
Dónde ver la película El hubiera si existe, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El hubiera sí existe se puede ver en Netflix y Movistar Plus.
- Estados Unidos: la película Not A Minute To Lose no está disponible en Netflix.
- España: la película El hubiera sí existe no está disponible en Netflix.