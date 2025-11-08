Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película con Rodrigo de la Serna que arrasa y es uno de los mejores desafíos de su carrera

Esta increíble película de Netflix, muy elegida por los usuarios entre todas las series y películas, la rompe a nivel mundial

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Rodrigo de la Serna, en otra magistral actuación de su carrera, la rompe en esta película de Netflix.

Cuando uno sabe que ver en la plataforma de Netflix entre tantas series y películas, siempre es bueno acudir alguna recomendación. Es por eso que todo suscriptor debería conocer la historia que ofrece la película Llámame Francisco, una producción italiana de 2015 que es muy interesante y enriquecedora.

Escrita y dirigida por Daniele Luchetti, esta película tipo documental sigue de cerca la vida del papa Francisco, Jorge bergoglio antes de asumir como sumo pontífice en 2013.

Esta película explora la vocación religiosa del papa argentino durante su juventud en Buenos Aires, con un gobierno de Jorge Videla y un país castigado por la dictadura militar.

Con muy buenas calificaciones por parte de la crítica y muchas recomendaciones del lado de los usuarios, la película Llámame Francisco, con una duración de 1 hora y 48 minutos, es el plan perfecto de Netflix para ver el fin de semana.

netflix-pelicula-llamame-francisco-rodrigo-de-la-serna
Rodrigo de la Serna se llevó los mejores elogios por su actuación en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Llámame Francisco

La película de Netflix tiene como protagonistas principales a Rodrigo de la Serna y Sergio Hernández, que personifican al papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), en distintos momentos de su vida. La trama se centra más que nada en la juventud del sumo pontífice argentino en Buenos Aires, mostrando todas sus experiencias durante la dictadura de Jorge Videla, hasta que fue nombrado como papa en 2013.

netflix-llamame-francisco-rodrigo-de-la-serna
Rodrigo de la Serna personifica a Jorge Bergoglio durante su juventud en Buenos Aires, en esta gran película de Netflix.

Reparto de Llámame Francisco, película de Netflix

  • Rodrigo de la Serna (Jorge Mario Bergoglio de joven)
  • Sergio Hernández (Jorge Mario Bergoglio de grande)
  • Mercedes Morán (Esther Ballestrino)
  • Muriel Santa Ana (Alicia Oliveira)
  • Álex Brendemühl (Franz Jalics)
  • Maximilian Dirr (Giovane Prete)
  • Andrés Gil (Padre Pedro)

Tráiler de Llámame Francisco, película de Netflix

Embed - Llámame Francisco, un original de Netflix

Dónde ver la película Llámame Francisco, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Llámame Francisco se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Call me Francis se puede ver en Netflix.
  • España: la película Llámame Francisco no está disponible en Netflix.

