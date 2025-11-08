Netflix: la película con Rodrigo de la Serna que arrasa y es uno de los mejores desafíos de su carrera

Con muy buenas calificaciones por parte de la crítica y muchas recomendaciones del lado de los usuarios, la película Llámame Francisco, con una duración de 1 hora y 48 minutos, es el plan perfecto de Netflix para ver el fin de semana.

netflix-pelicula-llamame-francisco-rodrigo-de-la-serna Rodrigo de la Serna se llevó los mejores elogios por su actuación en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Llámame Francisco

La película de Netflix tiene como protagonistas principales a Rodrigo de la Serna y Sergio Hernández, que personifican al papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), en distintos momentos de su vida. La trama se centra más que nada en la juventud del sumo pontífice argentino en Buenos Aires, mostrando todas sus experiencias durante la dictadura de Jorge Videla, hasta que fue nombrado como papa en 2013.

netflix-llamame-francisco-rodrigo-de-la-serna Rodrigo de la Serna personifica a Jorge Bergoglio durante su juventud en Buenos Aires, en esta gran película de Netflix.

Reparto de Llámame Francisco, película de Netflix

Rodrigo de la Serna (Jorge Mario Bergoglio de joven)

Sergio Hernández (Jorge Mario Bergoglio de grande)

Mercedes Morán (Esther Ballestrino)

Muriel Santa Ana (Alicia Oliveira)

Álex Brendemühl (Franz Jalics)

Maximilian Dirr (Giovane Prete)

Andrés Gil (Padre Pedro)

Tráiler de Llámame Francisco, película de Netflix

Embed - Llámame Francisco, un original de Netflix

Dónde ver la película Llámame Francisco, según la zona geográfica