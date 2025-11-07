Inicio Series y películas Netflix
Netflix estrena una película de 96 minutos con una historia íntima y luminosa que deja el corazón abierto

Entre las nuevas series y películas de Netflix, esta se destaca por su delicadeza y profundidad emocional

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Mango es una emotiva película que acaba de llegar a Netflix. 

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una tremenda producción danesa que se suma al catálogo para brindar una historia dramática romántica que logra conmover al corazón más duro.

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. La nueva oferta de Netflix fusiona los dilemas de una carrera ambiciosa con la fuerza de un amor inesperado en medio de una plantación de mangos.

Mango tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y es un recordatorio de que, a veces, los mayores cambios en la vida no vienen de las decisiones de negocios, sino de las conexiones inesperadas del corazón.

mango-pelicula
La película Mango estrenó en Netflix el viernes 7 de noviembre de 2025.

Netflix: de qué trata la película Mango

La sinopsis oficial de la película Mango versa: “Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero”.

La ambiciosa gerente de hotel Lærke (Josephine Park) es enviada a desarrollar un hotel en el rancho de Alex (Dar Salim). Su hija se une, esperando vacaciones.

mango-pelicula (1)
Mango es un drama romántico conmovedor y emotivo.

Surgen sentimientos inesperados entre Lærke y Alex, obligándolos a tomar decisiones trascendentales.

Netflix: tráiler de la película Mango

Embed - Mango | Tráiler en Español (Película de Netflix) | Estreno: 07/11/2025

Reparto de Mango, película de Netflix

  • Josephine Park (Lærke)
  • Dar Salim (Alex)
  • Josephine Chavarria Hojbjerg (Agnes)
  • Sara Jiménez
  • Anders W. Berthelsen
  • Paprika Steen
  • Sebastian jessen
  • Lise Beastrup
  • Ninton Sánchez
  • Jacob Jorgsholm
  • Logan Connor Calvert
  • Juanma Quesada

Dónde ver la película Mango, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mango se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mango se puede ver en Netflix.
  • España: la película Mango se puede ver en Netflix.

