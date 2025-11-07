Netflix estrena una película de 96 minutos con una historia íntima y luminosa que deja el corazón abierto

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. La nueva oferta de Netflix fusiona los dilemas de una carrera ambiciosa con la fuerza de un amor inesperado en medio de una plantación de mangos.

Mango tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y es un recordatorio de que, a veces, los mayores cambios en la vida no vienen de las decisiones de negocios, sino de las conexiones inesperadas del corazón.