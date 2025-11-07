La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una tremenda producción danesa que se suma al catálogo para brindar una historia dramática romántica que logra conmover al corazón más duro.
Netflix estrena una película de 96 minutos con una historia íntima y luminosa que deja el corazón abierto
Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. La nueva oferta de Netflix fusiona los dilemas de una carrera ambiciosa con la fuerza de un amor inesperado en medio de una plantación de mangos.
Mango tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y es un recordatorio de que, a veces, los mayores cambios en la vida no vienen de las decisiones de negocios, sino de las conexiones inesperadas del corazón.
Netflix: de qué trata la película Mango
La sinopsis oficial de la película Mango versa: “Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero”.
La ambiciosa gerente de hotel Lærke (Josephine Park) es enviada a desarrollar un hotel en el rancho de Alex (Dar Salim). Su hija se une, esperando vacaciones.
Surgen sentimientos inesperados entre Lærke y Alex, obligándolos a tomar decisiones trascendentales.
Netflix: tráiler de la película Mango
Reparto de Mango, película de Netflix
- Josephine Park (Lærke)
- Dar Salim (Alex)
- Josephine Chavarria Hojbjerg (Agnes)
- Sara Jiménez
- Anders W. Berthelsen
- Paprika Steen
- Sebastian jessen
- Lise Beastrup
- Ninton Sánchez
- Jacob Jorgsholm
- Logan Connor Calvert
- Juanma Quesada
Dónde ver la película Mango, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mango se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mango se puede ver en Netflix.
- España: la película Mango se puede ver en Netflix.