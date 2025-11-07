Netflix estrenó la serie que es un fenómeno y lleva el amor a un lugar sin reglas

Ideal para vivir una historia de amor y reír sin parar a carcajadas, esta serie que ya está disponible desde este 5 de noviembre de 2025 en Netflix, que ya se guardó en el bolsillo muy buenas reseñas por parte de los críticos del cine mundial, tiene un total de 19 capítulos.

Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia

La nueva serie de Netflix centra su historia en Alicia (Verónica Orozco), una mujer que se encuentra entre la espada y la pared, luego de casarse en secreto con un escritor español y un ex sacerdote. El problema es que Alicia ha logrado engañar no solamente a estos dos hombres, sino que también a su familia, amigos y compañeros. ¿Por cuánto tiempo podrá esta mujer sostener la mentira?

Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix

Verónica Orozco (Alicia)

Sebastián Carvajal (Pablo)

Michel Brown (Alejo)

Constanza Camelo (Susana)

Julián Román

Leo Deluglio

Ana María Medina

Daniela Tapia

Tráiler de Simplemente Alicia, serie de Netflix

