Netflix estrenó la serie que es un fenómeno y lleva el amor a un lugar sin reglas

Acaba de estrenar una serie de Netflix que está arrasando entre todas las series y películas y todo el mundo habla de ella

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Michel Brown y Verónica Orozco interpretan a Alejo y Alicia en la nueva serie de Netflix.

Acaba de estrenarse en la plataforma de Netflix una de las series más esperadas y que ya está causando una gran revolución entre los espectadores. Destacada entre todas las series y películas del catálogo, el gigante de streaming estrenó Simplemente Alicia, una increíble oportunidad para pasarle bien frente a la pantalla.

Los usuarios se encontrarán con una serie colombiana que tiene un exquisito reparto y que ofrece una historia de comedia romántica sensacional.

Una mujer que lleva una doble vida con dos hombres a la vez, forma parte de la trama de la serie que es furor y que promete llegar rápidamente al top de las más vistas de Netflix a nivel mundial.

Ideal para vivir una historia de amor y reír sin parar a carcajadas, esta serie que ya está disponible desde este 5 de noviembre de 2025 en Netflix, que ya se guardó en el bolsillo muy buenas reseñas por parte de los críticos del cine mundial, tiene un total de 19 capítulos.

La nueva serie de Netflix cuenta con un reparto de lujo.

Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia

La nueva serie de Netflix centra su historia en Alicia (Verónica Orozco), una mujer que se encuentra entre la espada y la pared, luego de casarse en secreto con un escritor español y un ex sacerdote. El problema es que Alicia ha logrado engañar no solamente a estos dos hombres, sino que también a su familia, amigos y compañeros. ¿Por cuánto tiempo podrá esta mujer sostener la mentira?

Michel Brown y leo Deluglio arrasan con sus personajes en la nueva serie de Netflix.

Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix

  • Verónica Orozco (Alicia)
  • Sebastián Carvajal (Pablo)
  • Michel Brown (Alejo)
  • Constanza Camelo (Susana)
  • Julián Román
  • Leo Deluglio
  • Ana María Medina
  • Daniela Tapia

Tráiler de Simplemente Alicia, serie de Netflix

Embed - Simplemente Alicia | Avance oficial | Netflix

Dónde ver la serie Simplemente Alicia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Just Alice se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.

