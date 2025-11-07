Acaba de estrenarse en la plataforma de Netflix una de las series más esperadas y que ya está causando una gran revolución entre los espectadores. Destacada entre todas las series y películas del catálogo, el gigante de streaming estrenó Simplemente Alicia, una increíble oportunidad para pasarle bien frente a la pantalla.
Netflix estrenó la serie que es un fenómeno y lleva el amor a un lugar sin reglas
Acaba de estrenar una serie de Netflix que está arrasando entre todas las series y películas y todo el mundo habla de ella
Los usuarios se encontrarán con una serie colombiana que tiene un exquisito reparto y que ofrece una historia de comedia romántica sensacional.
Una mujer que lleva una doble vida con dos hombres a la vez, forma parte de la trama de la serie que es furor y que promete llegar rápidamente al top de las más vistas de Netflix a nivel mundial.
Ideal para vivir una historia de amor y reír sin parar a carcajadas, esta serie que ya está disponible desde este 5 de noviembre de 2025 en Netflix, que ya se guardó en el bolsillo muy buenas reseñas por parte de los críticos del cine mundial, tiene un total de 19 capítulos.
Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia
La nueva serie de Netflix centra su historia en Alicia (Verónica Orozco), una mujer que se encuentra entre la espada y la pared, luego de casarse en secreto con un escritor español y un ex sacerdote. El problema es que Alicia ha logrado engañar no solamente a estos dos hombres, sino que también a su familia, amigos y compañeros. ¿Por cuánto tiempo podrá esta mujer sostener la mentira?
Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix
- Verónica Orozco (Alicia)
- Sebastián Carvajal (Pablo)
- Michel Brown (Alejo)
- Constanza Camelo (Susana)
- Julián Román
- Leo Deluglio
- Ana María Medina
- Daniela Tapia
Tráiler de Simplemente Alicia, serie de Netflix
Dónde ver la serie Simplemente Alicia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Just Alice se puede ver en Netflix.
- España: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.