Netflix estrena la película más extraordinaria y visualmente poderosa del año con un magnetismo sensual

Guillermo Del Toro es el director de Frankenstein, un nuevo estreno en Netflix.

”.

frankenstein-pelicula (2) Guillermo Del Toro es el director de Frankenstein, un nuevo estreno en Netflix.

Frankenstein es “una de las mejores películas de Del Toro, una narración a escala épica de una excepcional belleza, sentimiento y creatividad artística que pide a gritos ser disfrutada en la pantalla grande”, declaró David Rooney de The Hollywood Reporter.

Netflix: de que trata la película Frankenstein

La película Frankenstein centra su trama en un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein (Oscar Isaac), en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres.

frankenstein-pelicula (1) La película Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley.

Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Netflix: tráiler de la película Frankenstein

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Frankenstein, película de Netflix

Oscar Isaac (Dr. Victor Frankenstein)

Jacob Elordi (criatura)

Mia Goth (Elizabeth Harlander / Claire Frankenstein)

Christoph Waltz (Heinrich Harlander)

Felix Kammerer (William Frankenstein)

David Bradley (Blind Man)

Lars Mikkelsen (Capitan Anderson)

Christian Convery (joven Victor)

frankenstein-pelicula Mia Goth es la novia de Frankenstein en la nueva película de Netflix.

Dónde ver la película Frankenstein, según la zona geográfica