Netflix estrena la película más extraordinaria y visualmente poderosa del año con un magnetismo sensual

La plataforma Netflix acaba de incorporar a su catálogo de series y películas una adaptación de Frankenstein, el clásico de Mary Shelley que narra la historia de un científico brillante y la criatura que crea movido por su ambición desmedida. Una estética visual impactante, los decorados, el vestuario y el maquillaje realzan el barroquismo característico de Guillermo Del Toro, su director y ganador del Óscar.
La película Frankenstein llegó a Netflix este viernes 7 de noviembre de 2025 y desarrolla una historia de época con escenas de terror y mucha ciencia ficción. Para la crítica especializada, esta mega producción protagonizada Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, de solo 2 horas y 32 minutos, es un lujo cinematográfico.
“El entorno formal es impecable: decorados, vestuario y maquillaje refuerzan un barroquismo visual propio de Del Toro”, sentenció Santiago Echeverría de Escribiendo Cine. Mientras tanto, para Diego Lerer de Micropsia Cine, la película es frankenstein-pelicula (2)
Guillermo Del Toro es el director de Frankenstein, un nuevo estreno en Netflix.
Frankenstein es “una de las mejores películas de Del Toro, una narración a escala épica de una excepcional belleza, sentimiento y creatividad artística que pide a gritos ser disfrutada en la pantalla grande”, declaró David Rooney de The Hollywood Reporter.
Netflix: de que trata la película Frankenstein
La película Frankenstein centra su trama en un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein (Oscar Isaac), en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres.
Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.
Netflix: tráiler de la película Frankenstein
Reparto de Frankenstein, película de Netflix
- Oscar Isaac (Dr. Victor Frankenstein)
- Jacob Elordi (criatura)
- Mia Goth (Elizabeth Harlander / Claire Frankenstein)
- Christoph Waltz (Heinrich Harlander)
- Felix Kammerer (William Frankenstein)
- David Bradley (Blind Man)
- Lars Mikkelsen (Capitan Anderson)
- Christian Convery (joven Victor)
Dónde ver la película Frankenstein, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.
- España: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.