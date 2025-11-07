Inicio Series y películas Netflix
Netflix estrena la película más extraordinaria y visualmente poderosa del año con un magnetismo sensual

El ganador del Oscar Guillermo Del Toro acaba de revolucionar el catálogo de series y películas de Netflix con un estreno extraordinario

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La plataforma Netflix acaba de incorporar a su catálogo de series y películas una adaptación de Frankenstein, el clásico de Mary Shelley que narra la historia de un científico brillante y la criatura que crea movido por su ambición desmedida. Una estética visual impactante, los decorados, el vestuario y el maquillaje realzan el barroquismo característico de Guillermo Del Toro, su director y ganador del Óscar.

La película Frankenstein llegó a Netflix este viernes 7 de noviembre de 2025 y desarrolla una historia de época con escenas de terror y mucha ciencia ficción. Para la crítica especializada, esta mega producción protagonizada Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, de solo 2 horas y 32 minutos, es un lujo cinematográfico.

“El entorno formal es impecable: decorados, vestuario y maquillaje refuerzan un barroquismo visual propio de Del Toro”, sentenció Santiago Echeverría de Escribiendo Cine. Mientras tanto, para Diego Lerer de Micropsia Cine, la película es frankenstein-pelicula (2)

”.

Frankenstein es “una de las mejores películas de Del Toro, una narración a escala épica de una excepcional belleza, sentimiento y creatividad artística que pide a gritos ser disfrutada en la pantalla grande”, declaró David Rooney de The Hollywood Reporter.

Netflix: de que trata la película Frankenstein

La película Frankenstein centra su trama en un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein (Oscar Isaac), en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres.

frankenstein-pelicula (1)
La película Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley.

Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Netflix: tráiler de la película Frankenstein

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Frankenstein, película de Netflix

  • Oscar Isaac (Dr. Victor Frankenstein)
  • Jacob Elordi (criatura)
  • Mia Goth (Elizabeth Harlander / Claire Frankenstein)
  • Christoph Waltz (Heinrich Harlander)
  • Felix Kammerer (William Frankenstein)
  • David Bradley (Blind Man)
  • Lars Mikkelsen (Capitan Anderson)
  • Christian Convery (joven Victor)
frankenstein-pelicula
Mia Goth es la novia de Frankenstein en la nueva película de Netflix.

Dónde ver la película Frankenstein, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.
  • España: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.

