Se trata de un lugar donde la ciudad se detiene a escuchar el sonido de las hojas y el suspiro del tiempo. Te contamos como fueron plantando esos árboles y en que lugar de América del Sur se encuentran.

La ciudad de América del Sur que respira gracias a mil árboles de olivo plantados en el siglo XVII

Esa ciudad de la región de América del Sur es Lima, capital del Perú, una metrópoli que late frente al océano Pacífico y guarda en su corazón un pulmón verde que parece detener el tiempo: el Bosque El Olivar, en el distrito de San Isidro.