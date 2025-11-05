La capital de América del Sur con un nuevo metro: 30 trenes y para 54 mil pasajeros

El tráfico constante, los largos tiempos de desplazamiento y la contaminación del aire han convertido el transporte de esta capital de América del Sur en uno de los principales problemas urbanos. En este sentido, este tren surge como una respuesta necesaria y de enorme importancia para el futuro de la ciudad.

Tren Bogotá

La capital de América del Sur con un nuevo metro que cambiará todo: 30 trenes y para 54 mil pasajeros

El Metro de Bogotá, en la capital de Colombia, representa un cambio profundo en la forma en que la que esta ciudad de América del Sur se moverá durante las próximas décadas. Tras años de estudios, debates y postergaciones, la obra avanza con resultados concretos y visibles. La primera línea de este tren tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y conectará el suroccidente con el norte de la capital, atravesando zonas densamente pobladas.