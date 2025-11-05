Una de las capitales más grandes y pobladas de América del Sur, enfrenta desde hace décadas un enorme reto en movilidad. Sin embargo, un nuevo tren promete ser la solución para los más de diez millones de habitantes de esta ciudad.
La capital de América del Sur con un nuevo metro: 30 trenes y para 54 mil pasajeros
Este tren en una capital de América del Sur es una obra que simboliza el paso de la promesa a la acción. Es una apuesta por la calidad de vida
El tráfico constante, los largos tiempos de desplazamiento y la contaminación del aire han convertido el transporte de esta capital de América del Sur en uno de los principales problemas urbanos. En este sentido, este tren surge como una respuesta necesaria y de enorme importancia para el futuro de la ciudad.
La capital de América del Sur con un nuevo metro que cambiará todo: 30 trenes y para 54 mil pasajeros
El Metro de Bogotá, en la capital de Colombia, representa un cambio profundo en la forma en que la que esta ciudad de América del Sur se moverá durante las próximas décadas. Tras años de estudios, debates y postergaciones, la obra avanza con resultados concretos y visibles. La primera línea de este tren tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y conectará el suroccidente con el norte de la capital, atravesando zonas densamente pobladas.
Según el Gobierno de Bogotá el 88 % del trazado pasa por sectores de menores ingresos, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y ofrecer nuevas oportunidades a miles de la capital de Colombia. Además, su implementación supone un impulso económico para esta capital de América del Sur, generando empleo, inversión y desarrollo urbano a su alrededor.
Cómo será este tren de América del Sur
Este proyecto en América del Sur no solo responde a una necesidad de movilidad, sino también a una visión de ciudad moderna, sostenible y equitativa.
- Se proyecta operar con 30 trenes eléctricos, lo que reducirá las emisiones de gases contaminantes y contribuirá a un ambiente más limpio.
- El sistema se integrará con otros medios de transporte como Trans Milenio y las redes de buses zonales, buscando una movilidad más eficiente y conectada.
- La meta es ponerlo en funcionamiento en 2028, marcando un antes y un después en la historia de la capital.
- La primera línea del metro será un sistema elevado, con viaductos y estaciones modernas distribuidas a lo largo de su recorrido.
- La construcción del metro ha alcanzado más del 60 % de avance, con varios kilómetros de viaducto ya terminados y la instalación de los primeros rieles en el patio taller de Bosa.
- Cada tren tendrá seis vagones, capacidad de 1.800 pasajeros y velocidad comercial promedio de 42,5 km/hora