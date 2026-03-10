Argentina se une a un país de América del Sur con el despliegue de su mayor activo naval

La edición LXVII, que tendrá a Perú como país anfitrión, está programada entre el 13 y el 21 de septiembre de 2026 y contempla varias etapas. La fase marítima en el Pacífico, operaciones anfibias, actividades en la cuenca amazónica, ejercicios de ciberseguridad y entrenamiento en asistencia ante desastres naturales.

buque ARA Almirante Brown (2)

El despligue de este buque de Argentina

La delegación argentina presente en la conferencia de planificación en Lima estuvo encabezada por oficiales de alto rango, incluidos el Comandante de la División de Destructores, Capitán de Navío Claudio Otero, y el Comandante del ARA “Almirante Brown”, Capitán de Fragata Pablo Damián Moyano, junto a representantes de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina.

La confirmación preliminar indica que el ARA “Almirante Brown” será el buque argentino en este ejercicio, continuando con la tradición de participación iniciada décadas atrás y reforzada en ejercicios UNITAS anteriores. Este buque construido en Alemania e incorporado a la Armada en la década de 1980, tiene una larga historia de participación en ejercicios multinacionales y adiestramientos conjuntos, lo que refuerza el perfil táctico y operativo de la Flota de Mar argentina.

Además del buque, está previsto que la dotación argentina incluya un helicóptero embarcado AS555 Fennec del Comando de Aviación Naval y un destacamento de Infantería de Marina de alrededor de 45 efectivos, lo que ampliaría las capacidades de la fuerza desplegada. Estas capacidades reflejan tanto el enfoque en la interoperabilidad con aliados regionales como el entrenamiento en operaciones combinadas sobre y bajo el agua.