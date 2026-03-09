La pesca ha sido, desde tiempos antiguos, una de las actividades económicas más importantes del mundo. En la región América del Sur, esta actividad no solo garantiza alimentos ricos en proteínas para millones de personas, sino que también sostiene economías regionales.
El país de América del Sur que supera a Japón con la cuarta industria pesquera más grande del mundo
La combinación de condiciones naturales excepcionales ha convertido a este país en el principal referente pesquero de América del Sur
En muchos países de América del Sur, la industria de la pesca se ha transformado en un motor productivo clave, impulsado por la abundancia de recursos marinos, la tecnología de captura y el creciente mercado global de pescados y mariscos. En algunos países han logrado desarrollar flotas industriales, grandes puertos pesqueros y potentes cadenas de exportación que conectan sus costas con mercados de todo el mundo.
El país de América del Sur con la quinta industria pesquera más grande del mundo
El país de América del Sur con la mayor industria pesquera es Perú. Según informes internacionales de la FAO, este país no solo lidera la producción pesquera en América Latina, sino que además se ubica entre los principales productores del mundo, ocupando el quinto lugar global en pesca de captura marina, solo detrás de China e Indonesia.
En términos de volumen, Perú representa alrededor del 6,6 % de la pesca marina mundial, superando incluso a potencias pesqueras tradicionales como Japón. La razón del éxito de este país de América del Sur no es casualidad.
La razón del éxito de este país América del Sur
El liderazgo pesquero de Perú se explica por varias razones. La primera es su extraordinaria riqueza natural. Las costas peruanas están influenciadas por la Corriente de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. Esta corriente fría transporta nutrientes desde las profundidades del océano hacia la superficie, lo que favorece la proliferación de plancton y, en consecuencia, de enormes poblaciones de peces.
La segunda razón es la abundancia de una especie clave: la anchoveta peruana. Este pequeño pez representa la base de la industria pesquera del país y constituye más del 80 % de las capturas marinas nacionales. La anchoveta se utiliza principalmente para producir harina y aceite de pescado, productos altamente demandados por la industria mundial de alimentos para animales y acuicultura.
Otro factor fundamental es el desarrollo de una infraestructura pesquera altamente especializada. Perú cuenta con una flota industrial, plantas de procesamiento y puertos adaptados para manejar grandes volúmenes de captura. Esta capacidad productiva permite transformar rápidamente los recursos marinos en productos de exportación que abastecen a mercados en Asia, Europa y otras regiones del mundo.
A nivel regional, Perú se destaca junto a Chile y Ecuador, países que concentran más del 50% de la producción de animales acuáticos en América del Sur. Mientras Chile lidera en acuicultura, especialmente en la producción de salmón, y Ecuador en la cría de camarones, Perú mantiene su supremacía en la pesca de captura.
Según la FAO, el ranking mundial de pesca del mundo esta conformado por:
- China – 14.3 %
- Indonesia – 8.0 %
- India – 6.0 %
- Perú – 5.8 %
- Rusia – 5.4 %