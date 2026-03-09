El país de América del Sur que supera a Japón con la cuarta industria pesquera más grande del mundo

En términos de volumen, Perú representa alrededor del 6,6 % de la pesca marina mundial, superando incluso a potencias pesqueras tradicionales como Japón. La razón del éxito de este país de América del Sur no es casualidad.

El liderazgo pesquero de Perú se explica por varias razones. La primera es su extraordinaria riqueza natural. Las costas peruanas están influenciadas por la Corriente de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. Esta corriente fría transporta nutrientes desde las profundidades del océano hacia la superficie, lo que favorece la proliferación de plancton y, en consecuencia, de enormes poblaciones de peces.

La segunda razón es la abundancia de una especie clave: la anchoveta peruana. Este pequeño pez representa la base de la industria pesquera del país y constituye más del 80 % de las capturas marinas nacionales. La anchoveta se utiliza principalmente para producir harina y aceite de pescado, productos altamente demandados por la industria mundial de alimentos para animales y acuicultura.

Otro factor fundamental es el desarrollo de una infraestructura pesquera altamente especializada. Perú cuenta con una flota industrial, plantas de procesamiento y puertos adaptados para manejar grandes volúmenes de captura. Esta capacidad productiva permite transformar rápidamente los recursos marinos en productos de exportación que abastecen a mercados en Asia, Europa y otras regiones del mundo.

A nivel regional, Perú se destaca junto a Chile y Ecuador, países que concentran más del 50% de la producción de animales acuáticos en América del Sur. Mientras Chile lidera en acuicultura, especialmente en la producción de salmón, y Ecuador en la cría de camarones, Perú mantiene su supremacía en la pesca de captura.

