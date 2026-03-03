El país de América del Sur que se alía con Francia y construye la ruta más ambiciosa de la región

Lo que hace singular a esta megaobra de América del Sur es no solo su escala, sino la modalidad bajo la cual fue concebida. Un contrato de Gobierno a Gobierno entre el Perú y Francia, mediante el cual el Estado francés debía proveer asistencia técnica y coadyuvar en el diseño y gestión de la ejecució. Lo que implica una transferencia de experiencia y conocimiento especializado en proyectos complejos de infraestructura vial.

Nueva Carretera Central del Perú (1)

Los desafíos de esta nueva ruta de América del Sur

Durante años, esa cooperación con Francia se sostuvo como la piedra angular del proyecto. Desde la selección de trazos y estudios técnicos hasta la expectativa de iniciar las obras con financiamiento y supervisión internacional. Sin embargo, a inicios de febrero de 2026, el Gobierno peruano resolvió dar por terminado el contrato de asistencia técnica con la firma extranjera involucrada (PMOVías) por causales contractuales graves, lo que introduce una nueva etapa de ajustes y replanteos operativos para la continuidad de la obra.

A pesar de este revés contractual, las autoridades han reafirmado que la construcción de la ruta sigue adelante, con el inicio proyectado de trabajos de envergadura como el Túnel Pariachi, que tendrá un presupuesto de más de S/2500 millones y que funcionará como parte del trazado principal, junto con solicitudes de financiamiento adicionales para asegurar la ejecución.

Más allá de las cifras y los desafíos administrativos, la Nueva ruta Central, al conectar Lima con la sierra central y enlazarse con otros nodos logísticos como los puertos de Callao y Chancay y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aspira a convertirse en un eje de integración territorial y desarrollo económico para más de 10 millones de peruanos.