El país de América del Sur que quiere convertirse en un hub de tecnología tras lograr un récord de inversión en investigación

Este récord no se explicó por un solo factor aislado, sino por un impulso sostenido en distintos sectores que componen el sistema científico nacional. El ecosistema uruguayo de ciencia y tecnología se caracteriza por una participación equilibrada entre el sector público y el privado, donde las empresas aportan casi la mitad de los recursos totales en I+D, mientras que instituciones estatales y académicas lideran una actividad de largo aliento.

Organizaciones como la Universidad de la República (Udelar), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y empresas públicas como UTE figuran entre quienes más invierten en proyectos científicos y tecnológicos, aplicados tanto a sectores tradicionales, como la agricultura y la energía, como a industrias emergentes.

Aunque el crecimiento ha sido sostenido durante años, el 2025 representó un quiebre positivo. Parte de este avance se explica por mejoras en la forma en que algunas empresas, como UTE, contabilizan y reportan sus actividades científicas y tecnológicas, lo que refleja tanto mayores esfuerzos reales como una mayor precisión estadística.

Este avance tiene implicancias importantes para el país. Un mayor gasto en I+D suele traducirse en mejoras en productividad, innovación de productos y procesos, y mayor competitividad internacional. Además, refuerza la capacidad de Uruguay para responder a desafíos contemporáneos, desde el desarrollo sostenible hasta la digitalización de la economía, y para integrarse con cadenas de valor globales basadas en conocimiento y tecnología.