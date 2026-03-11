En el entramado energético del planeta, hay momentos en que las cifras sobre el petróleo dejan de ser simples números y se transforman en señales. El año 2026 será recordado, al menos en América del Sur, como uno de esos momentos. Un país de la región acaba de superar sus máximos históricos en medio de la crisis impulsada por Estados Unidos e Irán.
El país de América del Sur que rompe récord en producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre Estados Unidos e Irán
La producción total de petróleo en Argentina en enero de 2026 superó los 4,2 millones de metros cúbicos, un volumen que no se había visto en 26 años y que representa un crecimiento notable frente a meses anteriores. En términos más familiares, eso equivale a cerca de 873.000 barriles por día, la mayor cifra de extracción en 119 años de actividad hidrocarburífera nacional, con Neuquén liderando con más de 610.000 bpd.
Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales ubicada principalmente en la provincia de Neuquén. Allí, la extracción mediante técnicas como fracking y perforaciones horizontales ha madurado a tal punto que ya representa una porción abrumadora de la producción nacional. En 2025, por ejemplo, el shale aportó cerca del 70% del petróleo y gas totales de este país de América del Sur, cifras nunca antes alcanzadas.
El futuro del petróleo de Argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que la subida del precio internacional del petróleo, en pleno conflicto en Medio Oriente, beneficiará a la economía argentina debido a su condición de "exportador neto" de energía
Mientras Argentina marcha hacia una etapa de máximo productivo, el escenario internacional se ve convulsionado por un conflicto que involucra a potencias globales como Estados Unidos e Irán, un choque que ha llevado a los precios del crudo a niveles elevados y ha puesto en jaque la oferta mundial. En ese contexto, que un país latinoamericano aumente su producción hasta niveles históricos tiene una importancia que trasciende fronteras: no solo alimenta la economía local con más ingresos por hidrocarburos, sino que también aporta una fuente confiable de energía en un mercado global tenso y con incertidumbre sobre el flujo de suministro desde Medio Oriente.
Este récord abre puertas:
- mejora la balanza comercial energética
- puede fortalecer reservas de divisas
- posiciona a Argentina como proveedor estratégico en un mundo en busca de estabilidad energética.
Pero también plantea desafíos: infraestructura para exportar, inversiones sostenidas, y equilibrios entre desarrollo energético y transición hacia energías más limpias.