El país de América del Sur que rompe récord en producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre Estados Unidos e Irán

Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales ubicada principalmente en la provincia de Neuquén. Allí, la extracción mediante técnicas como fracking y perforaciones horizontales ha madurado a tal punto que ya representa una porción abrumadora de la producción nacional. En 2025, por ejemplo, el shale aportó cerca del 70% del petróleo y gas totales de este país de América del Sur, cifras nunca antes alcanzadas.

El futuro del petróleo de Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que la subida del precio internacional del petróleo, en pleno conflicto en Medio Oriente, beneficiará a la economía argentina debido a su condición de "exportador neto" de energía

Mientras Argentina marcha hacia una etapa de máximo productivo, el escenario internacional se ve convulsionado por un conflicto que involucra a potencias globales como Estados Unidos e Irán, un choque que ha llevado a los precios del crudo a niveles elevados y ha puesto en jaque la oferta mundial. En ese contexto, que un país latinoamericano aumente su producción hasta niveles históricos tiene una importancia que trasciende fronteras: no solo alimenta la economía local con más ingresos por hidrocarburos, sino que también aporta una fuente confiable de energía en un mercado global tenso y con incertidumbre sobre el flujo de suministro desde Medio Oriente.

Este récord abre puertas:

mejora la balanza comercial energética

puede fortalecer reservas de divisas

posiciona a Argentina como proveedor estratégico en un mundo en busca de estabilidad energética.

Pero también plantea desafíos: infraestructura para exportar, inversiones sostenidas, y equilibrios entre desarrollo energético y transición hacia energías más limpias.