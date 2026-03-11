Inicio Policiales incendio
Siniestro en el Este

Incendio en el Casino de Mendoza en San Martín: las llamas se extendieron a un centro médico

Los bomberos trabajan en el lugar para contener las llamas. El casino está ubicado en C. Miguez y Ruta 50

Pablo Abihaggle
El incendio se desató en la sala de juegos del Casino de San Martín.

Un importante incendio se desató en el Casino de Mendoza en San Martín este miércoles por la tarde y hay un amplio operativo de los Bomberos para contener las llamas. El establecimiento está ubicado en calle Miguez y Ruta 50. Pasadas las 18.50 las llamas siguen activas y ya alcanzaron a negocios aledaños, entre ellos un Centro Médico que cuenta con equipos radiológicos.

La información preliminar del Ministerio de Seguridad indicó que el fuego alcanzó solo la sala de juegos. Las personas que estaban adentro fueron evacuadas y cerca de las 17 sólo quedaban dos personas en el techo del establecimiento.

El incendio es de gran magnitud por lo que trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia, Santa Rosa, Defensa Civil San Martín, con apoyo hídrico del Municipio y personal policial.

Preocupación en el Este por el incendio.

Los videos del incendio

