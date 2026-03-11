Incendio en el Casino de Mendoza en San Martín: las llamas se extendieron a un centro médico

La información preliminar del Ministerio de Seguridad indicó que el fuego alcanzó solo la sala de juegos. Las personas que estaban adentro fueron evacuadas y cerca de las 17 sólo quedaban dos personas en el techo del establecimiento.

casino incendio san martin

El incendio es de gran magnitud por lo que trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia, Santa Rosa, Defensa Civil San Martín, con apoyo hídrico del Municipio y personal policial.