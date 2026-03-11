Estafaron con el cuento del tío a una anciana japonesa pero el desenlace no fue el esperado

estafa cuento de tio 2 Los elementos que secuestraron tras la estafa. Foto: Noticias Argentinas.

La detención de los estafadores

De manera inmediata se emitió una alerta a través del sistema policial de Buenos Aires, por lo que efectivos de una dependencia policial vecinal realizaron un rastrillaje en la zona y lograron localizar el rodado en la intersección de las calles Giribone y Altaguirre, donde iniciaron el seguimiento hasta detenerlo a las pocas cuadras de ese lugar.

Al identificar a los ocupantes del rodado, los agentes de la policía de Buenos Aires encontraron los anillos sustraídos momentos antes, todos de oro, por lo que fueron detenidos.

Los tres imputados en la causa de estafa tienen 30, 36 y 29 años. No es la primera vez que tienen problemas con la Justicia ya que registraban antecedentes por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo.

En el procedimiento se secuestró el auto utilizado para cometer la estafa, además de dinero en efectivo, joyas, precintos, guantes de látex, gas pimienta, un cuchillo y documentación vehicular.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 51, que dispuso la detención de los imputados por el delito de "robo" y el secuestro de los elementos encontrados tras la estafa.