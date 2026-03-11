Tres estafadores fueron detenidos en Buenos Aires acusados de hacerle el famoso cuento del tío a una mujer y robarle sus pertenencias. Los delincuentes tenían antecedentes por los delitos de homicidio, robo y encubrimiento agravado.
Estafaron con el cuento del tío a una anciana japonesa pero el desenlace no fue el esperado
Tres estafadores terminaron detenidos luego de engañar a la víctima pero no del todo
La estafa ocurrió en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Villa Ortúzar, donde la víctima, de nacionalidad japonesa, fue abordada por los sospechosos, que se hicieron pasar por personas que llevaban dinero para su hijo.
Con el dinero y otras pertenencias de la víctima en sus manos, escaparon a bordo de un auto Fiat Mobi negro. Sin embargo, a los pocos minutos la víctima se dio cuenta que había sido víctima de una estafa y llamó al 911.
La detención de los estafadores
De manera inmediata se emitió una alerta a través del sistema policial de Buenos Aires, por lo que efectivos de una dependencia policial vecinal realizaron un rastrillaje en la zona y lograron localizar el rodado en la intersección de las calles Giribone y Altaguirre, donde iniciaron el seguimiento hasta detenerlo a las pocas cuadras de ese lugar.
Al identificar a los ocupantes del rodado, los agentes de la policía de Buenos Aires encontraron los anillos sustraídos momentos antes, todos de oro, por lo que fueron detenidos.
Los tres imputados en la causa de estafa tienen 30, 36 y 29 años. No es la primera vez que tienen problemas con la Justicia ya que registraban antecedentes por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo.
En el procedimiento se secuestró el auto utilizado para cometer la estafa, además de dinero en efectivo, joyas, precintos, guantes de látex, gas pimienta, un cuchillo y documentación vehicular.
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 51, que dispuso la detención de los imputados por el delito de "robo" y el secuestro de los elementos encontrados tras la estafa.