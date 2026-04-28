Cometió un femicidio de casi 70 puñaladas y fue filmado saliendo del lugar como si nada

femicidio paraguay julia vitoria 2 Los protagonistas del femicidio que conmocionó a Paraguay.

El femicida insensible

Julia Vitória era natural de Chapecó, Brasil. En 2025 se mudó a Paraguay para cumplir su sueño de estudiar Medicina en la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA). Había terminado una relación de pareja aproximadamente 5 meses antes del crimen y, según las pesquisas, rechazaba los intentos del sospechoso de retomar el vínculo.

El escenario encontrado por la policía de Paraguay era dantesco. Había claros signos de lucha corporal, muebles y objetos fuera de lugar, y abundantes rastros de sangre en varias zonas del departamento. La autopsia determinó que recibió 67 heridas cortantes producidas por arma blanca, en su mayoría en el pecho y el cuello.

Embed La asesinó de 67 puñaladas y salió como si nada.

-Julia Vitória Sobieraj Cardoso (23) fue brutalmente atacada en su departamento.

-Cámaras captaron a su expareja, Vitor Rangel Aguiar (27), saliendo del lugar descalzo y con total tranquilidad.

-Las imágenes refuerzan la… pic.twitter.com/bgoRkCgP0m — Raúl Bogarín (@Raulbogarin) April 27, 2026

El principal imputado es Vítor Rangel Aguiar, oriundo de Maranhão, Brasil. Ambos cursaban Medicina, aunque en universidades privadas distintas de Ciudad del Este. Según la Fiscalía, el hombre habría ingresado al edificio ese mediodía y, tras cometer el crimen, salió del lugar con total tranquilidad. Las cámaras de seguridad del edificio captaron tanto su entrada como su salida. En las imágenes se lo ve caminando con calma, incluso descalzo, sin aparente apuro ni signos de alteración, como si nada hubiera ocurrido.

La fiscalía paraguaya ya imputó formalmente al hombre por femicidio y lo declaró en rebeldía. Se solicitó su captura nacional e internacional, con cooperación de la policía brasileña. Hasta el momento, no ha sido localizado y se maneja la hipótesis de que podría haber cruzado nuevamente a Brasil por la cercana frontera. Las autoridades continúan recolectando evidencias, incluyendo el análisis de las cámaras de circuito cerrado y testimonios de vecinos y compañeros de estudio.