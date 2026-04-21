La Policía logró detener este martes al presunto autor del femicidio de Carla Magallanes, la mujer de 36 años que aparentemente fue asesinada por su pareja en San Martín. Efectivos lograron dar con el principal sospechoso pocas horas después de que la encontraran muerta en su casa, con fuertes golpes.
Detuvieron al presunto autor del femicidio de la madre de 3 niños hallada muerta en su casa
El sospechoso fue atrapado en calle Puebla de Rivadavia. El femicidio ocurrió este martes y a las pocas horas la Policía dio con el principal apuntado por la Justicia
La aprehensión ocurrió en calle Puebla, frente al barrio San José, en Rivadavia.
Tanto Policía Científica como autoridades judiciales siguen trabajando en la escena del hecho para completar los trabajos periciales a fin de esclarecer el hecho que es investigado como un posible femicidio.
El detalle del primer femicidio del año en Mendoza
El femicidio de Carla Magallanes (36) fue el primero del año en Mendoza. La mujer fue hallada muerta en una casa del distrito de Montecaseros, en San Martín. El principal sospechoso es su pareja.
Los primeros datos indicaron que la víctima estaba semisentada en una silla con "muchos golpes en el rostro". Aparentemente llevaría entre 5 y 6 días fallecida.
La madre de la víctima fatal fue quien la encontró alrededor de las 13 de este martes. Ella notó que el domicilio de la mujer estaba cerrado con cadena y alambre lo que le resultó sospechoso. Al ingresar, encontró a su hija sin signos vitales.
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