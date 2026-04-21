Detuvieron al presunto autor del femicidio de la madre de 3 niños hallada muerta en su casa

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El detalle del primer femicidio del año en Mendoza

El femicidio de Carla Magallanes (36) fue el primero del año en Mendoza. La mujer fue hallada muerta en una casa del distrito de Montecaseros, en San Martín. El principal sospechoso es su pareja.

Los primeros datos indicaron que la víctima estaba semisentada en una silla con "muchos golpes en el rostro". Aparentemente llevaría entre 5 y 6 días fallecida.

La madre de la víctima fatal fue quien la encontró alrededor de las 13 de este martes. Ella notó que el domicilio de la mujer estaba cerrado con cadena y alambre lo que le resultó sospechoso. Al ingresar, encontró a su hija sin signos vitales.

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