Gustavo Eduardo Trejo se convirtió, formalmente, en el primer acusado por un femicidio en Mendoza en lo que va del año. El hombre de 36 años fue imputado por el crimen de Carla Magallanes, su pareja de la misma edad que fue degollada el fin de semana pasado en San Martín. Ahora, hay varias pruebas científicas que serán claves en el expediente.
Imputaron por femicidio al hombre que degolló a la mujer en San Martín: las pruebas que se vienen
Gabriel Eduardo Trejo (36) fue acusado en la Justicia por el femicidio de Carla Magallanes (36) quien fue encontrada muerta por su madre
Desde que el cuerpo de Carla Magallanes fue encontrado sin vida el martes pasado en su casa de Montecaseros, San Martín, se activaron los protocolos de violencia de género. El cadáver presentaba varios golpes pero la herida fatal fue un profundo corte en el cuello que le llegó hasta la médula, según confirmaron fuentes vinculadas a la causa.
Los primeros testigos apuntaron a que la mujer estaba en pareja con Gustavo Trejo desde hacía 3 años aproximadamente y convivía en ese domicilio hacía 1 año. Pero lo más importante: el viernes pasado habían escuchado una fuerte discusión entre ambos. El lapso temporal es coincidente con el estado de descomposición que tenía el cuerpo.
Con estas pruebas indiciarias, el hombre fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-, por lo que ahora arriesga una potencial condena a prisión perpetua.
Las pruebas que se vienen por el femicidio
Gustavo Trejo también tuvo una actitud que puede tomarse como evasiva: escapó del domicilio donde vivía y se mudó a una casa ubicada en Rivadavia, departamento donde también solía moverse. Allí fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la madre de 3 hijas -dos de ellas son mellizas-.
En los próximos días se realizarán estudios científicos que serán clave para complicar o alivianar la situación del sospechoso del crimen. Se trata mayormente de cotejos genéticos con rastros de ADN, de sangre y un cuchillo que fueron levantados en el lugar del hecho y aprehensión. También se secuestró un celular del que se extraerán datos.
Mientras tanto, Gabriel Trejo pasará a la penitenciaría. Según confirmaron fuentes judiciales, al momento de la imputación por femicidio fue asistido por una defensora oficial y optó por no prestar declaración en el expediente.