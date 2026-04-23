Imputaron por femicidio al hombre que degolló a la mujer en San Martín: las pruebas que se vienen

Los primeros testigos apuntaron a que la mujer estaba en pareja con Gustavo Trejo desde hacía 3 años aproximadamente y convivía en ese domicilio hacía 1 año. Pero lo más importante: el viernes pasado habían escuchado una fuerte discusión entre ambos. El lapso temporal es coincidente con el estado de descomposición que tenía el cuerpo.

carla magallanes femicidio san martin La víctima del primer femicidio del 2026 en Mendoza.

Con estas pruebas indiciarias, el hombre fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-, por lo que ahora arriesga una potencial condena a prisión perpetua.

Las pruebas que se vienen por el femicidio

Gustavo Trejo también tuvo una actitud que puede tomarse como evasiva: escapó del domicilio donde vivía y se mudó a una casa ubicada en Rivadavia, departamento donde también solía moverse. Allí fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la madre de 3 hijas -dos de ellas son mellizas-.

carla magallanes femicidio san martin 2 La víctima del femicidio tenía 3 hijas, dos de ellas mellizas.

En los próximos días se realizarán estudios científicos que serán clave para complicar o alivianar la situación del sospechoso del crimen. Se trata mayormente de cotejos genéticos con rastros de ADN, de sangre y un cuchillo que fueron levantados en el lugar del hecho y aprehensión. También se secuestró un celular del que se extraerán datos.

Mientras tanto, Gabriel Trejo pasará a la penitenciaría. Según confirmaron fuentes judiciales, al momento de la imputación por femicidio fue asistido por una defensora oficial y optó por no prestar declaración en el expediente.