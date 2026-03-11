Una mujer trans se negó a un control de alcoholemia, atropelló a una policía y chocó a un patrullero

“¿Por qué me pega? Dejame", le gritaba la conductora a las policías y fuera de control por lo que le sucedía, intentó escapar del lugar, por lo que se subió a la camioneta y arrancó con violencia, pasando por encima de una oficial que formaba parte del operativo.

Más allá de que los policías le pedían a los gritos que parara, la mujer continuó su fuga por la calle Andrés Bello a una velocidad importante y a unos 800 metros, en la esquina con Ombúes, impactó contra la parte trasera de un móvil policial, permitiéndole a los efectivos lograr su detención.

Bochorno mujer detenida

Pero el bochornoso suceso no terminó ahí, porque en medio de un forcejeo para reducirla, un oficial de 33 años también resultó herido. Este efectivo, el oficial Christian Pais, de 33 años, y la inspector Adriana Macé, de 45 años, la mujer policía que fue atropellada, sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por el médico de una ambulancia del SAME que los trasladó al Hospital Rivadavia.

Según el parte médico, los dos presentaban lesiones que no eran de gravedad, por lo que están están fuera de peligro, mientras que la mujer detenida fue trasladada a una comisaría de la zona de Palermo acusada en una causa caratulada como lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia.

La causa quedó en manos de la UFLA Nocturna, a cargo de la fiscal Tamara Cristini, quien se hizo presente en el lugar para ordenar las pericias que correspondan y evaluar el estado de salud de los policías afectados.