Marchó con su novia en el Día de la Mujer y su ex lo increpó por la deuda de manutención de su hijo

joven novia

El hecho ocurrió en Tlaxcala, un pequeño estado en el centro de México, y el incidente fue presenciado por cientos de mujeres quienes le recriminaron su actitud luego de la acusación de su ex pareja.

Varias personas que participaron de la marcha, tomaron fotos al ver las frases que tenía escritas en su torso y en la espalda, para compartirlas en las redes sociales. Pero lo que parecía una marcha común y corriente terminó de la peor manera para el joven.

Mientras el hombre caminaba con su novia como parte de la movilización, se cruzó a su ex pareja, con quien había tenido un hijo que actualmente tiene 9 años, según el relato de la madre, quien aseguró que el joven no cumple con las obligaciones que tiene con el niño.

La mujer lo increpó y le reclamó que hace tiempo no visitaba al nene y además, que no pasaba la manutención correspondiente. La novia del joven no podía creer lo que estaba ocurriendo frente a tanta gente y quedó en shock al escucharla.

De acuerdo al informe de medios locales, el hombre fue identificado como Judas Tadeo N. y enfrenta una demanda en la Justicia mexicana por incumplimiento de pensión alimentaria desde 2022.

Marcha joven atado

Claramente afectados por la vergüenza que pasaron por el mal momento, el hombre y su novia decidieron abandonar la marcha y retirarse mientras las demás mujeres participantes de la celebración lo increparon y cantaban consignas para que se fuera del lugar, mientras registraban las imágenes en sus dispositivos móviles.

Los comentarios que surgieron en las redes sociales sobre la tensa situación no tardaron en hacerse visibles. “Si ven un hombre sobreactuando feminismo, sospechen”, “Él pensó que iba a sumar puntos por acompañar a su novia”, “Dime qué presumes y te diré de qué careces” y “Es un claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un hombre”.