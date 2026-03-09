Violenta discusión: un joven murió de una puñalada el pecho en pleno centro.

Crimen joven hospital En medio de una violenta discusión, un joven de 18 años fue asesinado de una puñalada en el pecho.

Fuentes policiales indicaron que en la lugar del crimen se encontraba un tercer joven que fue testigo de todo lo sucedido, mientras que las autoridades investigan si pasaron la noche juntos y si el ataque se originó tras una discusión.

Según lo informado por medios locales, la puñalada mortal impactó en la zona intercostal derecho del cuerpo del joven y la herida le provocó una fuerte hemorragia, deteriorando rápidamente su estado de salud al producirse un síndrome hipovolémico.

El joven alcanzó a ser llevado al hospital, aunque los médicos que lo atendieron confirmaron su muerte minutos después debido a la gravedad de las lesiones causadas por un arma blanca.

De acuerdo a una versión de los investigadores, el joven atacado, identificado como Tomás Alarcón, de 18 años, se encontraba conversando con un amigo cuando se acercó otro hombre y comenzó una discusión verbal. En medio de la pelea, el agresor extrajo un arma blanca tipo cuchillo y atacó al joven provocándole la herida mortal.

Personal de la Justicia local asignado al homicidio, comenzó a trabajar de manera conjunta al área de investigación del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y los agentes policiales.

Crimen joven muerte El hombre que apuñaló al joven de 18 años en pleno centro de Bariloche fue detenido en cercanías del lugar del crimen.

En el caso interviene el fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista y, a partir de los datos aportados por algunos testigos del hecho, los investigadores identificaron al sospechoso y lograron su detención en cercanías de donde ocurrió el crimen.

Tras lograr la captura del agresor, el acusado quedó detenido y en las próximas horas será llevado ante la Fiscalía de San Carlos de Bariloche para que se le formulen cargos judiciales y se le asignará un defensor oficial.