Violenta discusión: un joven murió de una puñalada el pecho en pleno centro
En medio de una violenta discusión, un joven de 18 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en pleno centro de la ciudad, y por el crimen hay un hombre detenido
El violento incidente ocurrió a metros del Hospital zonal de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y la muerte del joven de 18 años se produjo como consecuencia de una lesión causada por un arma blanca en el tórax, y el autor del crimen, aparentemente conocido de la víctima, fue detenido pocas horas después tras una serie de tareas investigativas que permitieron identificarlo.
El brutal ataque ocurrió en la esquina de las calles Otto Goedecke y Elflein, ubicadas en el centro de la localidad patagónica, a solo una cuadra del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, adonde llevaron al chico de manera urgente a la guardia.
Fuentes policiales indicaron que en la lugar del crimen se encontraba un tercer joven que fue testigo de todo lo sucedido, mientras que las autoridades investigan si pasaron la noche juntos y si el ataque se originó tras una discusión.
Según lo informado por medios locales, la puñalada mortal impactó en la zona intercostal derecho del cuerpo del joven y la herida le provocó una fuerte hemorragia, deteriorando rápidamente su estado de salud al producirse un síndrome hipovolémico.
El joven alcanzó a ser llevado al hospital, aunque los médicos que lo atendieron confirmaron su muerte minutos después debido a la gravedad de las lesiones causadas por un arma blanca.
De acuerdo a una versión de los investigadores, el joven atacado, identificado como Tomás Alarcón, de 18 años, se encontraba conversando con un amigo cuando se acercó otro hombre y comenzó una discusión verbal. En medio de la pelea, el agresor extrajo un arma blanca tipo cuchillo y atacó al joven provocándole la herida mortal.
Personal de la Justicia local asignado al homicidio, comenzó a trabajar de manera conjunta al área de investigación del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y los agentes policiales.
En el caso interviene el fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista y, a partir de los datos aportados por algunos testigos del hecho, los investigadores identificaron al sospechoso y lograron su detención en cercanías de donde ocurrió el crimen.
Tras lograr la captura del agresor, el acusado quedó detenido y en las próximas horas será llevado ante la Fiscalía de San Carlos de Bariloche para que se le formulen cargos judiciales y se le asignará un defensor oficial.