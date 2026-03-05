La mujer que dejó a su bebé recién nacido abandonado en una bolsa fue detenida.

Al acercarse para revisarla, la mujer que iba camino a su trabajo y encontró a un bebé recién nacido que había sido abandonado sobre la vereda de la sobre la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, por lo que pidió ayuda a varias vecinas.

El bebé estaba dentro de una bolsa plateada, “como una bolsa de ropa”, con el cordón umbilical sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo. No tenía pañal, pero estaba vestido con un buzo con capucha y un pantalón “de polar viejo”, contó Natalia, una de las testigos.

Minutos después llegaron al sitio del hallazgo efectivos del Comando de Patrullas de Merlo, quienes trasladaron al bebé recién nacido al sanatorio San Juan Bautista, donde el pequeño se recupera con un cuidado especial de los médicos.

Sin dudarlo, los residentes de las cuadras cercanas al lugar del hallazgo colaboraron con la Justicia al entregar las grabaciones de las cámaras de sus casas. De ese modo, el Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense identificó a la mujer que había abandonado al bebé y se inicó su búsqueda.

Los efectivos a cargo de la investigación lograron localizr a la madre del pequeño, una mujer de 32 años que habría dado a luz en su propia casa y minutos después dejó al bebé abandonado dentro de una bolsa de compras sobre la vereda. A partir de su detención, la causa fue caratulada por la Fiscalía como “abandono de persona” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Morón.

Natalia, la mujer que había pasado caminando, pidió ayuda a los vecinos de la cuadra y tuvo una respuesta inmediata. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, comentó en ese momento.